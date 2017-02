Gerry Sklavounos n'a commis «aucun acte criminel», conclut le DPCP

(Québec) Le député Gerry Sklavounos a été blanchi des allégations d'agression sexuelle qui pesaient contre lui, jeudi. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a conclu qu'il n'a commis «aucun acte criminel» à l'endroit de celle qui le dénonçait, Alice Paquet.

«Après examen du rapport d'enquête produit par le Service de police de la Ville de Québec à la suite des allégations d'agression sexuelle visant le député de la circonscription de Laurier-Dorion, le DPCP conclut qu'aucun acte criminel n'a été commis», peut-on lire dans un communiqué.

M. Sklavounos s'est retiré du caucus libéral en octobre, après qu'une jeune femme, Alice Paquet, eut affirmé avoir été agressée sexuellement par un député à l'été 2014.

Le député, qui est âgé de 41 ans, a toujours clamé son innocence. Leader parlementaire adjoint jusqu'à son départ du caucus libéral, il n'a pas mis les pieds à l'Assemblée nationale depuis.

Dans un message publié sur sa page Facebook, M. Sklavounos dit avoir accueilli la nouvelle «avec soulagement et satisfaction».

«Cette affaire maintenant close, je compte reprendre pleinement, et le plus rapidement possible, mes activités au nom des citoyens de Laurier-Dorion qui m'ont accordé ce quatrième mandat de les représenter à l'Assemblée nationale», a écrit M. Sklavounos.

Son message ne précise pas s'il souhaite réintégrer le caucus libéral.

Sera-t-il le bienvenu si telle est son intention? La présidente du caucus libéral, Nicole Ménard, a affirmé qu'il est trop tôt pour le savoir.

«La semaine prochaine, il y aura des discussions au caucus», a-t-elle laconiquement affirmé en marge d'une réunion de l'aile parlementaire.