Français à Équipe Canada junior: un manque de respect, dénonce Fournier

Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

En entrevue à La Presse, le ministre se montre préoccupé par les commentaires de l'attaquant Julien Gauthier. Ce joueur a révélé que l'utilisation du français était découragée au sein d'Équipe Canada junior, qui comptait sept joueurs francophones et qui était entraînée par un Québécois.

« Je prends le témoignage du hockeyeur : il ne semble pas avoir été respecté, a dit M. Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. Pour le reste, Hockey Canada et le hockeyeur pourraient nous dire comment, pour l'avenir, ils peuvent apporter des corrections. Mais clairement, il y a eu un élément où il y a un joueur qui, lui, ne s'est pas senti respecté. »

M. Fournier - qui a été ministre du Sport de 2003 à 2007 - dit ne pas connaître le détail de la politique interne de l'équipe canadienne. Mais le simple fait qu'un joueur se soit senti brimé prouve que des changements s'imposent, dit-il.

Hockey Canada doit redoubler d'efforts pour respecter la dualité linguistique du pays, affirme le ministre. Il lance le même appel à Sport Canada, qui relève du ministère fédéral du Patrimoine.

« On doit, si on veut être une grande équipe, respecter l'identité des membres de cette équipe, et le français fait partie de l'identité », estime M. Fournier.