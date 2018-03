Trois diplomates russes installés à Montréal expulsés

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a pour sa part qualifié d'«absolument horrible et déplorable» l'attaque perpétrée contre un ex-espion russe en Angleterre, il y a une dizaine de jours. En point de presse, il a estimé que l'expulsion des diplomates russes était parfaitement justifiée. Une décision qui a été dénoncée vigoureusement par l'ambassade de Russie à Ottawa.

Le renvoi de quatre diplomates du Canada - et le blocage de trois Russes qui devaient venir au pays - dépasse toutefois le simple élan solidaire. Ceux-ci représentent «une menace pour la sécurité du Canada», a indiqué Marc Garneau, sans donner plus de détails sur les gestes qui leur sont reprochés. Ottawa leur a donné 10 jours pour plier bagage.

«Nous avons pris des mesures pour expulser quatre diplomates russes, dont trois au consulat à Montréal et un ici à Ottawa, et nous avons interdit à trois personnes qui attendaient de venir travailler ici, trois Russes, de venir travailler ici au Canada», a confirmé M. Garneau pendant un point de presse au parlement.

Gaz neurotoxique

Londres accuse le Kremlin d'avoir utilisé un gaz neurotoxique soviétique, le Novichok, pour empoisonner M. Skripal, ce que le gouvernement russe réfute formellement. «L'attentat à l'agent neurotoxique perpétré est un acte méprisable, odieux et irresponsable qui aurait pu mettre en danger la vie de centaines de personnes», a dénoncé dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland.

«Ces mesures ne visent pas le peuple russe, avec lequel les Canadiens entretiennent depuis longtemps des relations fructueuses, a-t-elle ajouté. Le Canada demeure déterminé à dialoguer et à coopérer avec la Russie en ce qui a trait aux enjeux communs à nos deux pays.»

«Comportements inacceptables»

La ministre Freeland a expliqué que l'attaque contre M. Skripal fait «partie des nombreux comportements inacceptables de la part de la Russie, parmi lesquels sa complicité avec le régime Assad, son annexion de la Crimée, les combats dirigés par la Russie dans l'est de l'Ukraine, le soutien aux troubles civils en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie et dans d'autres pays voisins, son ingérence dans les élections et ses campagnes de désinformation».

«L'attentat à l'agent neurotoxique perpétré récemment représente une menace évidente pour l'ordre international fondé sur des règles et pour les règles établies par la communauté internationale afin d'assurer que les armes chimiques ne détruisent plus jamais de vies humaines.»

Le gouvernement canadien imite ainsi le geste des États-Unis et de l'Union européenne, qui ont annoncé lundi l'expulsion de dizaines de diplomates russes de leur territoire. La première ministre britannique, Theresa May, a expulsé la semaine dernière 23 diplomates russes; Moscou a aussitôt répliqué en expulsant le même nombre de diplomates britanniques.

La Russie a promis la réciprocité pour toute nouvelle expulsion décrétée par d'autres capitales, ce qui pourrait se traduire par des expulsions de diplomates canadiens.

- Avec La Presse canadienne