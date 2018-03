L'argent du cannabis doit être réinvesti en recherche, prône un député libéral

À quelques mois de la légalisation du cannabis qu'il approuve en principe, le député libéral de Saint-Léonard-Saint-Michel dit constater que le pays «n'est pas prêt et que les efforts de prévention et de sensibilisation ne sont pas faits».

M. Di Iorio a fait de la sécurité routière sa priorité en politique depuis que sa fille a été gravement blessée il y a huit ans alors qu'elle était passagère dans une voiture conduite par un jeune homme avec les facultés affaiblies à la suite d'une fête.

Le député du nord de Montréal estime que les gouvernements doivent poser des gestes concrets et avoir des plans détaillés et précis.

En entrevue à La Presse canadienne, M. Di Iorio a déploré qu'on soit «encore à l'époque des paroles vaines».

Il estime qu'il y a un «manque de sérieux» dans ce dossier.

«Il y a des personnes de plus qui vont mourir, a-t-il déclaré. Ce sont des vies perdues inutilement. Ce sont des actifs de la société qui meurent et qui autrement ne seraient pas morts si on avait fait les efforts qu'on doit faire et qu'on ne fait pas.»

Recherche scientifique

M. Di Iorio lance un appel à la création d'un fonds dédié à la prévention et à la recherche scientifique de pointe.

Ce fonds est d'autant plus nécessaire selon lui que les impacts les plus importants de la légalisation du cannabis se feront sentir sur les routes et dans les milieux de travail.

L'investissement devrait selon lui être fait notamment dans les sciences sociales, comme la psychologie et la sociologie afin de mener des études poussées afin de mieux comprendre ce qui influence le comportement humain.

Il souhaite par exemple que des recherches visent à expliquer ce qui déclenche un sentiment de sécurité chez certains jeunes et pas chez d'autres, afin répliquer le comportement sécuritaire.

Pour le moment, «personne» ne reconnaît la nécessité de ce fonds qui serait renfloué chaque année, a-t-il déploré en constatant que les gouvernements ont abondamment discuté du partage des 400 millions de recettes fiscales provenant de la vente du cannabis.

Pour donner un ordre de grandeur du fléau de la conduite avec les facultés affaiblies, il le compare à celui des soldats morts durant la guerre en Afghanistan qui s'est terminée en 2014.

«Pour chacun qui revenait, il y avait un défilé sur «l'autoroute des héros». Pour chaque cercueil, il y en avait 100 de personnes qui décédaient à cause de la conduite avec les facultés affaiblies.»