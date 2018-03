Ex-espion empoisonné: une attaque «odieuse et inacceptable», dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que l'implication probable de la Russie dans l'attaque chimique contre l'un de ses anciens espions au Royaume-Uni doit être condamnée avec la plus grande fermeté.

Mercredi, en visite à Regina, en Saskatchewan, M. Trudeau a parlé d'une attaque «odieuse et inacceptable».

M. Trudeau a dit s'être entretenu avec la première ministre britannique Theresa May pour offrir le soutien du Canada, disant que le Canada était au côté de son «ami et allié» dans cette affaire.

Mme May a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes, l'interruption de liens politiques de haut niveau avec la Russie et a promis des actions directes et indirectes contre l'ingérence du Kremlin.

La première ministre a aussi annoncé une série de mesures économiques et diplomatiques.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland avait dit plus tôt mercredi que le Canada condamnait ce qu'elle a qualifié d'«utilisation odieuse d'un agent chimique sur le territoire souverain du Royaume-Uni».