Manifestation contre le système Phénix à Montréal

Une centaine d'employés fédéraux ont exprimé leur colère dès 6h ce matin contre le système de paye Phénix devant un immeuble fédéral de la rue Peel.

Les membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec (AFPC-Québec), déplorent la lenteur du processus et exhortent le gouvernement à agir de « manière structurée et non improvisée ».

Le budget de Bill Morneau dévoilé mardi prévoit injecter 16 millions de plus sur deux ans, à compter de 2018-2019, afin de travailler à la mise en place d'un nouveau système de paie au fédéral.

Entre-temps, le budget prévoit une autre somme de 431,4 millions sur six ans, rétroactive à 2017-2018, pour « continuer à réaliser des progrès relatifs aux problèmes liés à Phénix ». Cette somme doit servir à l'embauche d'employés supplémentaires.

L'AFPC-Québec promet d'ailleurs de continuer de faire pression sur le gouvernement fédéral pour « que ses membres cessent de rembourser le montant brut des trop-payés et qu'ils obtiennent une compensation pécuniaire pour l'ensemble de ce fiasco ».

« Malgré l'annonce faite hier (mardi) dans le cadre du budget, il n'en demeure que le système est un cauchemar pour les membres depuis deux ans. La patience à ses limites », a déclaré Magali Picard, vice-présidente exécutive régionale de l'AFPC-Québec, dans un communiqué.

Selon un sondage maison réalisé par l'AFPC-Québec, 75% de ses membres disent avoir éprouvé des problèmes de paie depuis deux ans.