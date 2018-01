Le NPD-Québec a élu son premier chef

Raphaël Fortin est âgé de 37 ans. Le diplômé en administration des affaires est issu du milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Il est impliqué en politique auprès du NPD depuis 2007. Il s'est présenté sous la bannière orange en 2008, puis en 2015. Il s'est joint au NPDQ en 2016.

Durant la course à la chefferie, Raphaël Fortin a promis de diriger un parti « porté par une vision pour le développement durable de ses diverses régions, pour ses politiques sociales et économiques ainsi que pour un système de justice équitable, accessible et au service de toutes et de tous ». Le NPDQ était jusqu'alors dirigé par le chef intérimaire Pierre Ducasse.

Le NPDQ s'est inscrit auprès du Directeur général des élections du Québec en 2014. Le parti progressiste fédéraliste tentera donc de faire élire ses premiers députés lors de la prochaine élection générale prévue à l'automne prochain.