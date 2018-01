Labeaume demande l'aide de Trudeau pour attirer des immigrants francophones

Lors d'une rencontre jeudi matin, le maire de Québec a demandé à Justin Trudeau la mise en place d'un projet-pilote. Labeaume veut simplifier l'arrivée d'immigrants d'Europe francophone dans la capitale, pour combler le manque de main-d'oeuvre. Le taux de chômage est de seulement 3,9% à Québec.

M. Labeaume pense que sa ville pourra retenir plus facilement les immigrants francophones. «Les immigrants non francophones ont plus tendance à partir pour Montréal ou Toronto», a dit le maire, qui indique le premier ministre s'est montré ouvert à sa demande.