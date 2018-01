Jagmeet Singh: un mariage avant les prochaines élections

À la tête du NPD depuis quatre mois environ, M. Singh a annoncé, par l'entremise des médias sociaux, mardi soir, ses fiançailles avec la designer de mode et femme d'affaires âgée de 27 ans de la région de Toronto.

«Elle a dit oui», a affirmé M. Singh sur son compte Twitter, tout en partageant quelques photos de l'évènement tenu dans un restaurant végétarien où ils ont eu leur premier rendez-vous amoureux en 2011. Sur une des photos, on voit M. Singh le genou au sol faire officiellement sa demande en mariage.

En entrevue à La Presse, mardi, M. Singh a soutenu que toute personne qui oeuvre en politique a besoin de l'appui et des conseils de son conjoint ou de sa conjointe afin de prendre les bonnes décisions.

Il a donné en exemple l'ancien premier ministre Jean Chrétien, qui n'hésitait pas à faire appel aux conseils de son épouse, Aline Chrétien, avant de prendre certaines décisions. M. Chrétien a d'ailleurs souvent décrit son épouse comme son «rocher de Gibraltar» et l'ancien premier ministre a raconté que c'est Mme Chrétien qu'il l'avait convaincu de recruter Stéphane Dion comme ministre responsable de l'unité nationale après la mince victoire du camp fédéraliste au référendum sur la souveraineté de 1995.

«C'est un moment incroyable de ma vie, mes fiançailles. C'est un grand honneur de partager mon amour avec le public. Je ne vais jamais oublier ce moment», a dit M. Singh.

Le chef du NPD a décrit sa future épouse comme une personne qui n'hésite pas à lui donner l'heure juste, même quand cela peut le choquer. Elle a d'ailleurs donné un coup de main durant sa campagne au leadership l'automne dernier.

«Maintenant, j'ai quelqu'un dans ma vie, un partenaire qui a toujours été quelqu'un qui me donne des conseils, qui me garde honnête. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à me dire si une chose est bonne ou si une chose est mauvaise», a-t-il dit.

La date du mariage n'est pas encore arrêtée. Mais M. Singh a affirmé qu'il convolera en justes noces avant les prochaines élections fédérales, prévues en octobre 2019.