Le Parti conservateur réclame la démission du ministre Bill Morneau

Le chef conservateur Andrew Scheer a soutenu que M. Morneau ne peut plus continuer à servir comme ministre des Finances à cause des allégations de conflit d'intérêts qui se multiplient à son endroit depuis le début de la rentrée parlementaire, en septembre.

M. Scheer a aussi affirmé que le refus de Bill Morneau de dire sans équivoque cette semaine s'il avait vendu quelque 680 000 actions qu'il détenait dans son entreprise Morneau Shepell en décembre 2015, une semaine avant de présenter un train de mesures budgétaires à la Chambre des communes, est la goutte qui a fait déborder le vase pour sa formation politique.

«Bill Morneau a trahi la confiance des Canadiens encore, encore et encore. C'est le ministre des Finances qui a lancé une attaque contre les entreprises locales partout au pays et les laisse maintenant dans l'incertitude. C'est le ministre des Finances qui a refusé de répondre à des questions simples sur ses avoirs et sur leur contrôle. C'est le ministre des Finances qui a été mis à l'amende par la commissaire à l'éthique parce qu'il n'a pas divulgué une société qui lui appartenait», a affirmé mercredi le chef conservateur avant de participer à la période des questions.

«C'est le ministre des Finances qui fait l'objet d'une enquête pour avoir enfreint la loi fédérale sur l'éthique en présentant un projet de loi qui pourrait bénéficier directement à son entreprise familiale. Et maintenant, ce même ministre des Finances évite de très sérieuses questions encore et encore sur le moment de la vente de ses actions de Morneau Shepell. Et pendant ce temps, Justin Trudeau soutient Bill Morneau», a-t-il ajouté, avant de demander pour la première fois sa démission.

Depuis la rentrée parlementaire, le ministre Bill Morneau est dans la mire des partis de l'opposition, après avoir présenté une réforme fiscale qui a soulevé la colère de nombreux contribuables à travers le pays, et après que le quotidien The Globe and Mail a révélé qu'il avait omis de placer ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard, comme il s'y était engagé à le faire après avoir été nommé au cabinet.

Le mois dernier, M. Morneau a été contraint de mettre de côté de nombreuses mesures qui étaient prévues dans sa réforme fiscale et il a aussi été contraint de mettre ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard et de vendre toutes les actions qu'il détenait toujours dans Morneau Shepell.

Le premier ministre Justin Trudeau a défendu son ministre des Finances jusqu'ici, accusant les partis de l'opposition de se livrer à des attaques sans fondement. Il a aussi affirmé que le ministre des Finances avait réussi à donner du tonus à l'économie canadienne, qui, selon lui, avait enregistré taux de croissance exécrable durant les années de pouvoir des conservateurs de Stephen Harper.