Morneau est le seul ministre à avoir des actifs sans fiducie sans droit de regard

La commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique Mary Dawson confirme que le ministre des Finances, Bill Morneau, est le seul ministre du cabinet libéral à posséder des actifs indirects sans avoir de fiducie sans droit de regard.

Mme Dawson a clarifié la situation, vendredi, de ce qui est devenu un jeu du chat et de la souris entre l'opposition et le gouvernement libéral concernant les possibles cas de conflits d'intérêts dans le cabinet de Justin Trudeau.

Le premier ministre a dit plusieurs fois que M. Morneau était le seul ministre dans cette situation à l'heure actuelle et que la ministre de la Justice, Jody Wilson Raybould, l'était aussi jusqu'à ce qu'elle vende ses actifs indirects en avril 2016.

Mme Dawson avait toutefois affirmé que le nombre de ministres qui avaient des actifs indirects sans fiducie sans droit de regard se chiffrait à «moins de cinq».

Elle a finalement clarifié cette déclaration vendredi, après que des questions furent soulevées sur la possibilité de contradiction entre ses informations et celles du premier ministre Trudeau.

Les partis d'opposition à Ottawa ont bombardé de questions le gouvernement depuis qu'il a été révélé que M. Morneau possédait toujours des actions dans son entreprise familiale Morneau Shepell - un administrateur de régimes de retraite - alors qu'il était responsable de réglementer l'industrie des pensions.

M. Morneau est en train de vendre ces actifs.