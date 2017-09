Le cabinet Trudeau prépare la session d'automne

Le premier ministre Justin Trudeau a réuni son cabinet ministériel à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, afin d'honorer le passé et surtout de préparer son plan de match pour la session d'automne ainsi que la seconde moitié de son mandat.

Mardi et mercredi, Justin Trudeau et ses ministres - incluant le député terre-neuvien Seamus O'Regan qui vient d'être nommé ministre des Anciens combattants dans la foulée du remaniement ministériel entraîné par la démission de Judy Foote qui représente la province depuis de nombreuses années - vont se réunir pour leur retraite annuelle.

Les relations avec les États-Unis et le président Donald Trump demeureront au coeur des discussions, particulièrement en raison de la prochaine ronde de négociations sur la nouvelle version de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) qui doit se dérouler à Ottawa du 23 au 27 septembre.

L'ambassadeur du Canada à Washington, David McNaughton, doit d'ailleurs présenter une mise à jour aux ministres à ce sujet.

Les ministres vont aussi recevoir la visite du statisticien en chef de Statistique Canada, Anil Arora, qui va présenter les résultats du recensement 2016 et leur fournir un portrait de la démographie du pays afin qu'ils détiennent toute l'information nécessaire pour établir leurs politiques.

La retraite offre l'occasion aux ministres d'échanger entre eux sur l'avancement de certains dossiers, notamment sur l'aide apportée par le Canada aux citoyens coincés sur des îles dévastées par l'ouragan Irma ou encore sur l'éternel sujet de la croissance économique.

À deux ans de la prochaine campagne électorale fédérale, les discussions devraient aussi porter sur la façon de remplir certaines promesses faites par les libéraux.

Le menu législatif des prochains mois semble d'ailleurs bien chargé avec des projets de loi majeurs comme la légalisation du cannabis récréatif et une loi sur la sécurité nationale. Tout cela en plus de devoir faire face à un nouveau chef de l'opposition et à un sénat imprévisible.

Anniversaire du 11 septembre 2001

Le séjour de Justin Trudeau à Terre-Neuve-et-Labrador a débuté par une rencontre pour souligner l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le premier ministre a également participé, lundi soir, à un forum sur l'accueil que les résidants de la petite ville de Gander ont réservé aux milliers de voyageurs dont les avions ont été déroutés ce jour-là.

Il y a 16 ans, 7000 passagers et membres d'équipage de 38 appareils sont débarqué soudainement dans cette petite communauté de moins de 12 000 habitants. Les aéroports américains avaient alors été fermés à la suite des quatre détournements d'avion meurtriers du matin aux États-Unis.

Le forum a été baptisé «Come From Away» («Venus d'ailleurs»), du nom du théâtre musical qui est présenté depuis février sur Broadway et qui relate cette visite inattendue à Gander. Des acteurs et chanteurs de la pièce, de même que des citoyens de Gander, ont assisté au forum à Saint-Jean.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait près de 3000 morts à New York, à Washington et en Pennsylvanie.