Kim Boutin, personnalité de la semaine

Mais Kim ne pense pas toujours au patinage. Même si elle a suspendu ses études pendant un an pour s'investir à temps plein dans sa préparation pour les Jeux, elle est inscrite dans un programme d'éducation spécialisée au cégep Marie-Victorin. Travaillera-t-elle un jour avec les jeunes en difficulté, les personnes âgées ? Elle ne le sait pas. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle trouve un équilibre dans ses études en parallèle avec le sport et qu'aider les gens vulnérables saura aussi la combler.

Quelque 17 ans plus tard, aux Jeux olympiques de PyeongChang, l'athlète de 23 ans a gagné trois médailles en patinage de vitesse. La médaille de bronze au 500 m et au 1500 m en plus de l'argent au 1000 m. Un succès qui lui a valu d'être choisie personnalité de la semaine, mais surtout de porter le drapeau du Canada à la cérémonie de clôture.

« Et j'étais assez forte, et j'adorais ça », confie-t-elle en entrevue.

UN FILM

Intouchables, un film français qui raconte l'amitié entre un tétraplégique et un jeune homme à la dérive qui devient son assistant. « Je trouve remarquables et touchants les gens dans cette situation. Aider les personnes dans le besoin est directement lié à mon champ d'études, alors je suis fascinée par le déroulement du film. »

UN LIVRE

Sois ta meilleure amie ! de Josée Boudreault. « Il y a maintenant de ça un an et demi, j'avais comme objectif de me choisir et de faire les choses pour moi, et ce livre m'a beaucoup aidée. J'ai aussi beaucoup aimé lire le livre La liste de Siobhan Vivian. Encore une fois, une biographie super intéressante dans laquelle je me suis retrouvée à plusieurs reprises. »

UNE PHRASE

« J'apprends à me tenir debout. » « Il s'agit d'une citation extraite de la chanson de Fred Pellerin Tenir debout. J'adore cette phrase et elle fait partie de mon parcours d'athlète. Chaque jour, lorsque j'embarque sur la glace, j'ai avec moi un calendrier sur lequel est écrite cette citation afin de me rappeler de rester forte et d'affronter mes peurs et mes objectifs pour devenir une meilleure athlète et une meilleure personne. »

UNE CAUSE

« L'éducation dans les milieux plus difficiles. Il est important pour moi d'offrir des services nécessaires aux gens vulnérables de notre société. »