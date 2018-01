Opioïdes: recevoir la mort par la poste

Des analyses toxicologiques ont révélé qu'il consommait toute une panoplie de drogues de synthèse apparentées aux opiacés et analogues du fentanyl, dont l'U-47700 et le carfentanil (molécule de synthèse de la famille des opioïdes 100 fois plus forte que le fentanyl, employée comme médicament vétérinaire pour immobiliser de gros animaux comme les éléphants).

Dans la matinée du 18 février dernier, le jeune homme s'est mis à vomir. Il avait du sang sur ses vêtements et sur la tête. Il a raconté à son père qu'il avait fait une syncope et lui a avoué à contrecoeur avoir consommé à nouveau de l'U-47700.

L'U-47700 a fait son entrée sur le marché illicite canadien à l'automne 2016 et vient « tout juste » de faire son apparition dans l'est du Canada, selon le coroner Ramsay.

« La possession, le trafic et la production de l'U-47700 sont désormais interdits au Canada au même titre que ceux d'autres drogues de synthèse comme la méthamphétamine », précise le sergent Jacques Théberge du Service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé de la Gendarmerie royale du Canada, division du Québec.

Au Canada, l'U-47700 vient d'ailleurs tout juste d'être ajoutée à la liste des substances interdites en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (au moment où le coroner Ramsay a rédigé son rapport sur la mort de Nicholas Vietri, elle ne l'était pas encore). Le décret a été publié pas plus tard que le mois dernier (voir onglet suivant).

SANTÉ CANADA

C'est à la suite d'une recommandation de la ministre de la Santé du Canada que l'U-47700 a été assujettie à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances le mois dernier. Ce projet de règlement - publié fin décembre - permet désormais d'en limiter et d'en contrôler l'accessibilité, a fait valoir à La Presse la porte-parole de Santé Canada Anna Maddison, par courriel. « L'U-47700 semble être utilisée par des fabricants de médicaments d'ordonnance contrefaits pour remplacer des opioïdes et d'autres mélanges de drogues illicites, comme l'héroïne, la cocaïne, le fentanyl et l'oxycodone », indique Santé Canada. Plus de 130 rapports d'internautes utilisateurs et plus de 40 cas de surdosage mortels et non mortels démontrent que l'U-47700 est consommée à des fins récréatives au Canada et à l'étranger, a précisé Santé Canada par courriel.

POSTES CANADA

« Nous comprenons la douleur de ce père face à la perte de son fils et nous lui offrons nos sympathies », a indiqué d'entrée de jeu par courriel la porte-parole de Postes Canada Sylvie Lapointe. Mme Lapointe a indiqué à La Presse qu'elle n'avait pas d'informations précises sur l'U-47700. « Nous collaborons cependant avec diligence à l'effort national visant à répondre à ce problème complexe de société et de santé aux effets dévastateurs, a-t-elle ajouté. Les drogues illégales sont inadmissibles dans le courrier et Postes Canada fait tout en son pouvoir pour intercepter les articles inadmissibles. »

LA GRC

La Gendarmerie royale du Canada a mis en oeuvre une stratégie opérationnelle nationale visant les importateurs, les distributeurs, les fabricants et les trafiquants d'opioïdes synthétiques et a créé le centre des opérations conjointes sur le crime organisé avec l'Agence des services frontaliers du Canada et Postes Canada, énumère le gouvernement canadien dans sa liste de mesures prises pour affronter la crise des opioïdes sur son site web. « L'objectif est de détecter, d'interrompre et de démanteler les réseaux criminels et de garder le fentanyl illégal en dehors du Canada », affirme-t-on. La GRC est à l'affût de toute substance qui émerge sur le marché noir sur notre territoire, ajoute le sergent Jacques Théberge, du Service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé de la GRC, division du Québec. « On observe un gain de popularité du fentanyl, et je dirais que l'U-47700 a embarqué dans cette vague-là », explique le sergent Théberge.

ENTENTE AVEC LA CHINE

À l'automne 2016, la GRC et le ministère de la Sécurité publique de la Chine se sont engagés à lutter ensemble contre le trafic de fentanyl et d'autres opioïdes vers le Canada. La Chine a collaboré avec le Canada pour contrer l'exportation de fentanyl, en inscrivant notamment plusieurs analogues du fentanyl dans la liste des substances réglementées par la législation chinoise et en enquêtant sur les pistes que lui fournit la communauté étrangère d'application de la loi, a indiqué la GRC dans un communiqué. Les réseaux de trafic opèrent sur l'internet, par l'entremise du « dark web » - l'internet clandestin -, qui est le principal portail de vente du fentanyl illicite au Canada, toujours selon la GRC.

CHANGEMENTS LÉGISLATIFS

« Pour régler le problème du fentanyl qui traverse la frontière canadienne sous de multiples petits emballages expédiés par la poste internationale, des changements ont aussi été apportés à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les modifications permettent aux agents frontaliers d'ouvrir les petits colis de la poste pesant 30 grammes ou moins afin de détenir ou de saisir des substances illégales (telles que le fentanyl). Maintenant le courrier international peut être ouvert, quel que soit [le] poids, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que l'article contient des produits interdits, désignés ou réglementés », explique-t-on sur le site du gouvernement du Canada.