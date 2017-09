Coup d'envoi du demi-marathon de Montréal

>>> Informations sur les parcours

Quinze vagues de départs sont prévues à partir du pont. Le départ de la course de 10 km sera donné un peu plus tard, à 8h45. Il faut compter environ 3h45 pour finir un demi-marathon. Le pont, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et le centre-ville sont des secteurs à éviter au moins jusqu'à midi. La course se terminera dans le parc LaFontaine, où des festivités sont prévues.

Dix ambulances sur place

En plus de la clinique médicale mise en place par les promoteurs, des équipes d'Urgences-santé sont présentes en grand nombre pour assurer les premiers soins tant aux coureurs qu'à la population venue les encourager.

Dix ambulances sont déployées, et un poste de commandement est érigé.

Urgences-santé souligne que, dans le passé, les conditions météorologiques ont eu un effet considérable sur le nombre d'appels pour des transports ambulancier lors du Marathon.

Pour éviter des coups de chaleur notamment, les coureurs doivent bien d'hydrater. Durant l'épreuve, ils doivent être très vigilants et ne pas surévaluer leurs capacités. Un sentiment de grande fatigue, des nausées, ds étourdissements, et trop de transpiration sont des symptômes à surveiller.

- Avec La Presse canadienne