Jardin botanique: Coderre freine la réorganisation

Catherine Maurice, directrice des communications au cabinet du maire, a confirmé que la réorganisation annoncée par le directeur général d'Espace pour la vie, Charles-Mathieu Brunelle, n'aurait pas lieu et que le «statu quo» allait être maintenu.

La réorganisation prévoyait notamment que le directeur du Jardin botanique devienne le directeur de la conservation et de la recherche pour les quatre institutions d'Espace pour la vie: le Jardin botanique, le Biodôme, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Il était en outre prévu que la directrice de l'Insectarium prenne la direction des programmes publics des quatre institutions, qu'un poste de conservateur soit créé au Planétarium et que deux directeurs qui partent à la retraite ne soient pas remplacés.

Michel Labrecque, conservateur au Jardin botanique depuis 20 ans, avait dénoncé publiquement la réorganisation. «Une institution sans directeur n'est pas une institution qui se respecte», avait-il notamment affirmé.

Pierre Bourque, qui a longtemps dirigé le Jardin botanique, a écrit dès décembre à Denis Coderre pour demander à le rencontrer sur la question. Malgré une relance en février, M. Bourque n'avait pas reçu de réponse avant que M. Coderre ne le contacte finalement, il y a quelques jours.