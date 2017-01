Lampadaires: Montréal opte pour des DEL moins intenses

Le maire Denis Coderre a annoncé ce matin que la Ville implanterait des lumières DEL 3000 K plutôt que celles de 4000 K d'abord envisagées. Ces lumières plus intenses avaient soulevé la controverse en raison des risques sur la santé.

La Direction de la santé publique de Montréal avait jugé que les lumières 4000 K ne posaient pas de risque pour la santé. La Ville de Toronto était arrivée à la conclusion contraire tandis qu'aux États-Unis on a jugé qu'un risque était possible. Ne souhaitant pas courir de risque, le maire a préféré opter pour des DEL moins intenses, même si elles coûteront légèrement plus.

« On n'est pas pour avoir plus de lumière de soir que de jour, on n'est pas une ville néon », a illustré le maire.

Il a aussi dit vouloir respecter la quiétude des Montréalais et leur éviter d'avoir à changer leurs rideaux pour en acheter des plus opaques.

Déjà 1909 lampadaires avaient été convertis aux DEL 4000 K. La majorité (environ 1500) sera remplacée par des 3000 K. Les lumières qui se trouvent loin d'habitations, comme sous les viaducs, seront laissées en place. Il en coûte environ 1000 $ par lampadaire.

Plus de détails à venir.