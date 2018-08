Montréal: cycliste blessé à la tête lors d'une collision avec une automobile

Il a été transporté en centre hospitalier où on ne craignait plus pour sa vie, quelques heures plus tard.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme que plusieurs appels à la centrale téléphonique 911 ont été faits vers 23h30 pour rapporter que la collision venait de se produire dans le quartier Ahuntsic.

Selon plusieurs témoins, le cycliste qui roulait vers le sud sur la rue Lajeunesse a négligé de s'arrêter au feu rouge situé à l'intersection du boulevard Henri-Bourassa. L'automobile qui circulait vers l'est sur un feu vert n'a pu l'éviter, semble-t-il.

Le SPVM signale que l'automobiliste âgé de 49 ans n'a pas été blessé et que l'alcool et la vitesse n'ont pas été des facteurs dans cette collision.