Quatre mois pour fouiller l'appart du présumé tueur en série à Toronto

M. McArthur, un paysagiste de 66 ans, a été arrêté en janvier dernier ; il fait maintenant face à huit chefs de meurtre au premier degré relativement à la disparition de plusieurs hommes, la plupart liés au village gai de Toronto.

Depuis son arrestation, les enquêteurs et les experts en médecine légale passaient au peigne fin l'appartement de M. McArthur, dans le nord de la métropole. Ils disent avoir recueilli plus de 1800 pièces à conviction et pris plus de 18 000 photographies de l'appartement et de son contenu.

L'appartement a maintenant été remis au gestionnaire de l'immeuble.

Le Service de police de Toronto soutient que cette perquisition et les fouilles menées sur des propriétés et dans des véhicules liés à l'accusé font de cette expertise judiciaire la plus ambitieuse de toute l'histoire de la métropole canadienne.

M. McArthur doit revenir devant le tribunal le 23 mai.