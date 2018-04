«La rébellion incel a déjà commencé», a écrit l'auteur de l'attaque à Toronto

Elliot Rodger a été l'auteur d'une tuerie au couteau et à l'arme à feu qui a fait 6 morts et 14 blessés à Isla Vista, en Californie, en mai 2014.

Alek Minassian, l'homme au volant de la camionnette meurtrière de Toronto, et Alexandre Bissonnette, l'auteur de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, ont un modèle commun. Derrière leurs attaques plane l'ombre d'un autre tueur de masse, l'Américain Elliot Rodger, et de son idéologie, celle de la communauté des « incels » (célibataires involontaires), connue pour sa haine des femmes et des hommes actifs sexuellement et ses propos misogynes faisant l'apologie du viol.

Minassian et Bissonnette se sont tous les deux intéressés à l'assassin Elliot Rodger. Cet homme de 22 ans est l'auteur d'une tuerie au couteau et à l'arme à feu qui a fait 6 morts et 14 blessés à Isla Vista, en Californie, en mai 2014. Il s'est suicidé. Avant de passer à l'acte, le tueur a enregistré une vidéo dans laquelle il expliquait vouloir punir les femmes parce qu'elles le rejetaient et les hommes qui étaient actifs sexuellement. Il se décrivait comme un « incel », diminutif de l'expression « involuntary celibate » - célibataire involontaire, en français.

Quelques minutes à peine avant que la fourgonnette qu'il conduisait se mette à zigzaguer sur le trottoir de la rue Yonge à Toronto, Minassian a publié sur sa page Facebook un message faisant l'apologie de Rodger et du mouvement incels.

« La rébellion incel a déjà commencé. Nous allons renverser tous les Chads et Stacys [expressions péjoratives souvent utilisées pour désigner de jeunes hommes et femmes qui correspondent aux stéréotypes de réussite et de beauté]. Saluons tous le gentilhomme suprême Elliot Rodger. »

Une porte-parole de Facebook a confirmé dans un courriel envoyé hier à La Presse que la page où a été publié ce message est authentique et qu'elle appartient bien à Minassian. Le profil a été supprimé lundi par le réseau social dans la foulée de l'attaque au camion-bélier.

« Est-ce que ça veut dire que le motif pour lequel il a fait ce qu'il a fait est déterminé par son allégeance incel ? Ça peut être important comme ça peut ne pas être si important. Pour l'instant, on n'a rien qui montre que c'est vraiment ça qui l'a inspiré. » - Phil Gurski, ex-analyste au Service canadien du renseignement de sécurité

Hier, l'administrateur du forum web Incels.me, qui ne s'est identifié qu'avec le pseudonyme Master, a assuré à La Presse qu'Alek Minassian n'avait jamais publié de message sur son site internet. « Personne sur le forum n'avait entendu parler de lui avant ces derniers événements. Être un "incel" n'a aucun lien avec la violence, les agressions, la misogynie ou toute autre connotation négative. Bien qu'il se soit peut-être identifié comme un incel, il ne représente en aucun cas la communauté. Une seule personne ne représente pas une communauté. »

Sur les fils de discussion du forum, qui compte des centaines de milliers de messages, Minassian était le sujet de l'heure. Alors que plusieurs utilisateurs ont fermement condamné son geste et se sont prononcés contre la violence, quelques-uns l'ont louangé et ont espéré que son geste amènerait de la publicité à leur mouvement. Même chose sur un autre forum de célibataires involontaires, celui-là hébergé par la tribune en ligne 4chan.org, réseau directement interpellé par Minassian dans son dernier statut sur Facebook.

BISSONNETTE S'EST AUSSI INTÉRESSÉ À RODGER

Comme Alek Minassian, le Québécois Alexandre Bissonnette s'est intéressé au tueur Elliot Rodger et à ses revendications avant de passer à l'acte en 2017.

La veille de l'attaque contre la mosquée de Québec, Bissonnette a fait des recherches sur Google avec le nom du tueur, a révélé un rapport d'extraction informatique de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) déposé aux observations sur la peine qui ont lieu au palais de justice de Québec.

Un autre rapport soumis au juge, l'expertise psychologique rédigée par le psychologue Marc-André Lamontagne, qui a rencontré Bissonnette depuis son arrestation, fait aussi état de Rodger.

« L'expertisé a rapporté que le début de la "spirale" se situait au printemps 2014. Il a dit avoir été bouleversé par la tuerie d'Isla Vista en Californie qui a eu lieu le 23 mai 2014. Il a mentionné avoir lu sur la vie du tueur, Elliot Rodger, et s'être identifié à lui. Il a dit : "J'en revenais pas qu'il ait fait quelque chose comme ça. C'est comme si j'avais une sorte de connexion avec lui... Une sorte d'empathie que j'avais jamais eue avant". [...]

« Bissonnette a rapporté qu'Elliot Rodger n'avait pas de copine, pas de vie, qu'il en voulait à tout le monde, qu'il détestait la race humaine, qu'il était un "misanthrope" et qu'il se reconnaissait dans ce qu'il avait écrit. »

QUI SONT LES « INCELS » ?

La communauté virtuelle des « célibataires involontaires » a commencé comme un groupe de soutien « pour des gens qui n'avaient pas de relation romantique ou sexuelle », explique Margaux Bennardi, intervenante psychosociale au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et coordonnatrice de la ligne info-radical.

Avec le temps, « ça s'est développé ou du moins raffermi, et il y a eu un discours misogyne et pro-viol qui a découlé de ce groupe-là. On y relie des comportements qui légitiment la violence. On parle de propos haineux à l'égard des femmes, mais aussi, lorsqu'on parle de viol, de crimes haineux à l'égard des femmes », dit-elle.

Selon Mme Bennardi, les « idéologies mentionnées par les incels » peuvent être une cause de radicalisation. « Chez les incels, ce qui ressort, c'est toute l'idée de la construction identitaire. Ça rejoint la perception du rôle masculin, qui est décrite comme s'il faut absolument être fort, avoir des gènes avantageux qu'eux n'ont pas et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas entrer en relation. »

« Ils parlent aussi d'une puissance, de demeurer en contrôle, contrôle que les femmes ont volé. Pour le reprendre, on utilise la violence pour montrer la puissance. D'un autre côté, la femme va être plutôt décrite comme une chose. » - Margaux Bennardi, du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, à propos des incels

« Il y a aussi le sentiment d'oppression, ajoute Mme Bennardi. Des droits auxquels ils n'ont pas accès. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des relations amoureuses et des relations sexuelles. Il y avait aussi un besoin d'appartenance et c'est pour ça que le groupe a émergé, pour que d'autres puissent parler du fait que leur vie sexuelle est insatisfaisante. C'est de revendiquer des choses auxquelles ils estiment avoir droit. »

On trouve leurs fils de discussions sur les forums 4chan et Reddit, qui a d'ailleurs banni l'an dernier un groupe nommé Incels qui comptait 40 000 membres. Une pétition lancée sur le site change.org demandait à Reddit de fermer ladite page, qualifiée d'endroit « toxique » et de « coin sombre de l'Internet ». Des sites leur sont aussi entièrement consacrés, comme incels.me.

Ce dernier définit un incel ainsi : « Une personne qui ne peut pas avoir de relations sexuelles en dépit de son désir d'en avoir. Concrètement, cela va au-delà du simple fait d'avoir des rapports sexuels. C'est l'impossibilité de trouver un partenaire, que ce soit pour obtenir la validation, l'amour ou l'acceptation. Le sexe est secondaire. »

Dans ses règles, le forum interdit complètement la présence de femmes dans ses fils de discussions.