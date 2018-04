Piétons happés à Toronto: «Un incident très sérieux», dit Ralph Goodale

Pendant une conférence de presse amorcée à 16h à Toronto en marge d'une conférence préparatoire du G7, M. Goodale a aussi indiqué qu'il était impossible de confirmer à ce stade-ci si l'événement est de nature terroriste.

La police de Toronto dirige l'enquête et fournira davantage de détails dès que possible, a-t-il précisé.

«C'est évidemment un incident très sérieux. Quand des détails supplémentaires pourront être annoncés, ils le seront. En ce moment, l'enquête est à un stade où aucun autre détail ne peut être confirmé à ce moment-ci.»

Ralph Goodale a souligné que le niveau d'alerte terroriste demeurait à sa connaissance inchangé à ce stade-ci.

Le niveau de menace est à «modéré» depuis octobre 2014, ce qui signifie qu'un «attentat terroriste violent pourrait survenir», indique le site du gouvernement canadien.

La ministre des Affaires étrangères et élue de Toronto, Chrystia Freeland, a aussi formulé quelques commentaires pendant cette conférence de presse conjointe.

«Je veux simplement dire à quel point ceci est tragique, a-t-elle souligné, visiblement émue. Toutes nos pensées vont aux gens blessés par cet incident, ainsi qu'à leurs familles et êtres aimés. On veut remercier les policiers et premiers répondants pour le travail courageux qu'ils ont fait et continuent de faire.»

Les deux ministres ont refusé de «spéculer» sur le nombre de blessés et de morts à ce stade-ci de l'enquête.

Trudeau, Couillard et Plante réagissent

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que son gouvernement suivait «de près» l'évolution de la situation à Toronto. «Évidemment, nous venons d'apprendre au sujet de cette situation à Toronto. Nous sommes de tout coeur avec tous ceux qui ont été affectés. Nous allons évidemment en apprendre davantage et aurons plus à dire au cours des prochaines heures.»

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a indiqué sur Twitter s'être entretenu avec la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne. «Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Exprimons notre solidarité envers Toronto», a écrit M. Couillard.

Son de cloche similaire du côté du chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée. «Je suis de tout coeur avec les gens de Toronto. Mes pensées accompagnent les victimes et leurs proches», a écrit le chef péquiste sur Twitter.

La tragédie de Toronto a eu des échos jusqu'à l'hôtel de ville de Montréal où les élus sont réunis en conseil municipal. La présidente, Cathy Wong, a suspendu les échanges pour informer ses collègues qu'une camionnette avait embouti des piétons à Toronto.

Sur les réseaux sociaux, la mairesse Valérie Plante a offert son soutien aux Torontois. «Nous sommes de tout coeur et en toute solidarité avec les citoyens de Toronto», a-t-elle écrit.

- Avec Hugo Pilon-Larose à Québec et Pierre-André Normandin à Montréal