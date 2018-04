Disparitions à Québec: le corps retrouvé est celui de la petite Rosalie

Son décès a été constaté au centre hospitalier. Le SPVQ précise que l'enquête est toujours en cours.

En début d'après-midi, mercredi, le SPVQ avait demandé l'aide de la population pour retrouver une jeune mère, Audrey Gagnon, et sa fillette de deux ans, qui pouvait être en danger.

Quelques heures plus tard, les policiers ont localisé la jeune femme de 23 ans dans le secteur de l'avenue Gaspard, mais sans sa fillette.

Selon une porte-parole du SPVQ, Cyndi Paré, les enquêteurs ont interrogé la mère et un autre individu qui se trouvait en sa compagnie. Les deux personnes sont considérées comme des « témoins importants ».

En soirée, mercredi, Audrey Gagnon était toujours interrogée par les enquêteurs du SPVQ.

L'enquête s'est par la suite déplacée vers l'avenue de Gaulle, toujours dans le secteur Charlesbourg, où les policiers ont fait la découverte du corps inanimé d'un enfant. Il ont confirmé en soirée qu'il s'agissait de la petite Rosalie Gagnon.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la résidence et l'enquête se poursuit alors que les techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur les lieux.

Toute l'opération s'est mise en branle après qu'un citoyen eut fait la découverte d'une poussette vide près du parc Bon-Air, situé sur la 60e rue dans le secteur Charlesbourg.

« Comme il s'agissait d'une découverte assez inusitée, on a entrepris des recherches dans le secteur pour tenter d'identifier le propriétaire de la poussette et on a identifié Mme Audrey Gagnon », a expliqué l'agente Cyndi Paré.

- Avec La Presse canadienne