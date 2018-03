La famille du petit Ariel ne perd pas espoir de le retrouver

« Il y aura un dénouement heureux. Mon fils va revenir. » Cinq jours après la disparition mystérieuse du petit Ariel Jeffrey Kouakou, son père refuse d'envisager le pire. La famille Kouakou s'accroche à l'espoir de retrouver l'enfant de 10 ans vivant et réclame que les autorités policières relancent l'alerte AMBER.

Ariel Jeffrey Kouakou mesure 140 cm (4 pieds 6 po), pèse 40 kg (80 lb), il a les yeux noirs et les cheveux noirs et il s'exprime en français.

« C'est un enlèvement », tranche le père du garçon, Kouadio Frederic Kouakou. « Les thèses de l'accident ou de la fugue avancées au départ, je n'y crois pas. Dans tous les cas, je fais confiance à la police pour analyser le tout, mais je souhaite fortement que l'alerte AMBER soit remise », a-t-il poursuivi, rencontré par La Presse sur le lieu des recherches.

La famille offre maintenant une récompense de 10 000 $ à quiconque lui permettra de retrouver l'enfant. Hier, des dizaines d'amis, proches et bénévoles ont mis la main à la pâte pour participer aux recherches en distribuant la fiche de la disparition du garçon ou en faisant du porte- à-porte dans le quartier Ahuntsic-Cartierville, où habite la famille.

Ariel Jeffrey Kouakou est disparu depuis lundi midi alors qu'il se rendait à pied chez un ami, qui habite tout près. Encore à ce jour, les autorités n'écartent aucune piste pour expliquer sa disparition. Plus tôt cette semaine, un enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal indiquait que la thèse de l'enlèvement n'était pas écartée, mais qu'elle n'était pas la plus probable.

MARCHE SYMBOLIQUE

Les gens venus soutenir la famille Kouakou ont aussi fait hier une marche symbolique entre la résidence du petit et celle de son ami. Les parents d'Ariel ont défilé aussi, silencieux. Des images d'une caméra de surveillance d'une station-service montrent d'ailleurs l'enfant marchant le long du boulevard Gouin Ouest, vers 11 h 15, en direction de chez son ami.

« On croit de façon ferme qu'Ariel est détenu par quelqu'un qui, peut-être, manque de courage pour se confier. Nous lui pardonnons et nous l'implorons, avec tout notre coeur, de parler. On ne lui en veut pas. C'est un enfant qui doit être auprès de sa mère. Il manque à sa mère », a lancé un proche devant les dizaines de marcheurs.

Arrivés devant le domicile de son ami dans la petite rue longeant le boulevard Gouin, les proches ont imploré quiconque aurait remarqué le moindre détail de se manifester. « Se taire, c'est contribuer, c'est participer [à l'enlèvement présumé]. C'est le moment de parler. C'est le moment de sauver cet enfant-là », a martelé la tante d'Ariel, Annick Djedje.

« Aujourd'hui, nous sommes tous Ariel », a renchéri Cisse Mamadou, un autre proche.

« Venez chez nous, venez nous souffler à l'oreille. On vous en prie. On a besoin de notre fils. Cinq jours, c'est trop. S'il vous plaît, aidez-nous. »

Le visage de la mère était sillonné de larmes. Les parents s'étreignaient longuement.

De retour dans le stationnement des Galeries Normandie, où le SPVM a érigé son poste de commandement, les bénévoles s'entassaient. Plan du secteur à la main, plusieurs s'apprêtaient à aller cogner aux portes. D'autres distribuaient de la pizza et du café pour ravitailler les troupes.

« La décision n'était pas difficile à prendre. Nous avons deux enfants et si ça nous arrivait, on aimerait que des gens nous aident », a affirmé un couple sur place. Kouadio Frederic Kouakou ne pouvait rester seul bien longtemps. À tour de rôle, des dizaines de gens lui serraient la main, lui faisaient l'accolade.

« C'est très touchant, a-t-il confié. Ça nous donne de l'espoir. Dans tous les cas, l'espoir ne nous a jamais quittés. De voir autant de personnes se mobiliser, ça vient donner encore plus de force. Je tiens à remercier chacun d'entre eux. Merci. »

Ariel Jeffrey Kouakou mesure 140 cm (4 pi 6 po) et pèse 40 kg (80 lb). Il a les yeux noirs et les cheveux noirs et il s'exprime en français.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal, au 514 393-1133, ou en composant le 911. Deux campagnes de sociofinancement pour venir en aide à la famille Kouakou ont également été mises en ligne sur le site GoFundMe.com.

LE SPVM POURSUIT SES RECHERCHES

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont effectué du ratissage et du porte-à-porte dans le secteur Ahuntsic-Cartierville, vendredi et hier. Le poste de commandement aux Galeries Normandie reste ouvert 24 heures sur 24. Les recherches reprendront ce matin. Toutes les hypothèses sont encore sur la table, a indiqué le SPVM. « Jusqu'à maintenant, aucun élément nouveau ne justifie » de déclencher une seconde alerte AMBER, a précisé le porte-parole Benoit Boisselle.

AIDE DE LA FONDATION CÉDRIKA PROVENCHER

La famille Kouakou a interpellé la Fondation Cédrika Provencher pour notamment mieux s'organiser. Le protocole opérationnel mis au point par la Fondation leur a été remis, a expliqué le grand-père de Cédrika, Henri Provencher. Le guide est conçu pour les familles et les gens qui souhaitent s'impliquer dans la recherche d'un enfant disparu.