Six employés incommodés par un déversement à Boucherville

Six employés d'une entreprise de transport ont été incommodés par un déversement accidentel de résine en solution à Boucherville vendredi matin.

L'incident est survenu sur le terrain de l'entreprise Transport Guilbault, chemin du Tremblay.

Les six personnes incommodées par les émanations étaient conscientes lorsqu'elles ont été transportées à l'hôpital et on ne craint pas pour leur vie, a confirmé le service des pompiers de l'agglomération de Longueuil.

