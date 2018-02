Plantations de cannabis: épidémie de vols et de méfaits à Laval

La police de Laval a confirmé les événements, mais a toutefois été très avare de détails. Ces cinq incidents concernent quatre endroits abritant des plantations de cannabis visiblement aménagées pour des raisons médicales puisque les responsables détiennent des permis de Santé Canada, a indiqué la police de Laval. On sait que l'une de ces plantations comptait jusqu'à 140 plants. Les événements sont survenus entre le 2 février et la fin de semaine dernière. Les trois premiers sont des introductions avec effraction survenues dans trois immeubles commerciaux situés dans des secteurs industriels non identifiés. Il n'y aurait toutefois eu aucun vol, seulement des méfaits. Les deux derniers événements sont des vols commis deux fois dans la même résidence privée du quartier Fabreville, à quatre jours d'intervalle. Les policiers ont recueilli certaines pistes sur les lieux et arrêté deux hommes dimanche dernier.