Disparition d'un adolescent de 13 ans à Verdun

Le jeune garçon a quitté son domicile de l'arrondissement de Verdun le 7 novembre vers 15h et n'est pas revenu. «Ses proches sont inquiets pour sa sécurité», a indiqué le SPVM.

Alexander Latimer a la peau blanche, il mesure 1,70 m (5'7'') et pèse 85 kg (187 lb). Il a les cheveux courts et bruns, ainsi que les yeux bruns. Il s'exprime en français et en anglais. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging gris et un chandail bleu foncé.

Toute information en lien avec cette disparition peut être transmise de façon anonyme et confidentielle avec le Info-Crime Montréal en composant le 514 393-1133 ou en ligne au www.infocrimemontreal.ca.