Un agresseur qui sévit dans les autobus encore banni de la STM

« Sachez que toute récidive va vous ramener ici et avec une peine beaucoup plus sévère. Il faut faire attention », a conclu le juge Pierre Bélisle en lui imposant une peine de six mois déjà purgée en détention préventive. « Je vais faire très attention », a assuré Rosenthal Jr Dorleans. Le résidant de l'est de Montréal n'a pas le droit d'embarquer dans un métro ou un autobus de la STM pour les trois prochaines années, une condition rarement imposée.

Néanmoins, l'homme de 29 ans était déjà soumis à une telle interdiction pour deux ans lorsqu'il a commis de nombreux gestes sexuels sur des femmes et même sur une adolescente dans des autobus plus tôt cette année. Il a plaidé coupable le 7 août dernier à cinq chefs d'accusation d'action indécente dans un lieu public, d'agression sexuelle et de contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans. Ces deux derniers chefs procédaient par voie sommaire, des infractions moins graves que des actes criminels.

La même femme ciblée à deux reprises

Rosenthal Jr Dorleans s'en est pris à la même femme à deux reprises au début de l'année sur la ligne d'autobus 18 de la rue Beaubien. À la première occasion, l'exhibitionniste s'est approché de sa victime, la fermeture éclair de son pantalon complètement baissée. Son pénis en érection était alors bien visible. Lors de sa seconde action indécente, l'accusé a exhibé son membre très près du visage de sa victime, assise dans l'autobus.

En mars dernier, Rosenthal Jr Dorleans a agressé sexuellement une femme dans un bus de la ligne 136 en frottant son pénis contre elle. Dès le lendemain, il a commis le même geste indésirable sur cette victime. Celle-ci a alors tenté de le photographier, mais l'accusé lui a pris son appareil, avant de le lui redonner. Elle a toutefois réussi à le filmer.

Une semaine plus tard, toujours sur la ligne 136, Rosenthal Jr Dorleans a eu des contacts sexuels avec une adolescente de 15 ans. Dans un autobus bondé de travailleurs à l'heure de pointe matinale, l'agresseur a empoigné une fesse de sa victime. Il l'a ensuite suivie à l'arrêt suivant, ce qui a fait craindre la victime pour sa sécurité, a expliqué à la cour le procureur de la Couronne, Me Jérôme Laflamme. Un mois plus tôt, l'accusé s'était également masturbé devant une femme dans un autobus de la rue Beaubien.