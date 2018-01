Témoin d'agression sexuelle recherché

Les faits remontant au 29 octobre dernier se sont déroulés vers une heure, au centre-ville de Montréal.

« La victime retourne à son domicile lorsqu'un individu l'interpelle au coin de la rue Sherbrooke et de l'avenue du Parc, détaille le SPVM par voie de communiqué. Il tente de lui parler, mais la victime lui dit à plusieurs reprises de la laisser tranquille. L'homme continue de la suivre et lorsqu'elle entre dans son immeuble, ce dernier entre derrière elle et l'agresse avant de prendre la fuite. »

Les enquêteurs cherchent un homme à la peau noire, qui mesure 1,77 m et pèse environ 80 kg. L'homme aurait environ 20 ans et il est plutôt musclé. Il a les cheveux noirs, courts coupés en brosse. Il a les yeux possiblement foncés et parle anglais sans accent particulier. La nuit du 29 octobre, il portait une chemise blanc et bleu, des jeans attachés sous les fesses et des souliers bleus.

Quiconque possédant de l'information qui pourrait permettre d'identifier et de localiser ce témoin peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.