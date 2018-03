Le fils de Denis Coderre a besoin de plus de temps pour payer son dû

L'étudiant de 22 ans était accompagné de sa mère, mercredi après-midi, à son retour en cour trois mois après avoir plaidé coupable à cinq chefs d'accusation de fraude de moins de 5000 $ et de méfaits. Son célèbre père n'était pas présent. «La famille entoure M. Coderre comme ils l'ont toujours fait», a dit l'avocat de l'accusé, Conrad Lord, en mêlée de presse. La défense maintient que le jeune homme souffrait de cyberdépendance au moment de commettre ses crimes.

Denis Coderre lui-même avait informé le chef de police Philippe Pichet que son fils était victime de fraude et de vol d'identité. Or, une enquête de la Sûreté du Québec avait révélé qu'Alexandre Coderre n'avait jamais été victime de vol d'identité et avait en fait commis plusieurs fraudes entre 2015 et 2016, à l'insu de ses proches.

Le jeune homme utilisait des services payants sur internet, lesquels étaient payés par carte de crédit. Il appelait ensuite les banques pour contester ces transactions. Il a ainsi fraudé plus de 16 000 $ en quatre occasions à l'encontre de deux banques et de fournisseurs internet.

En plaidant coupable en septembre, il avait accepté de payer environ 5000 $ pour rembourser les pertes de ses victimes. Il a déboursé plus de 4500 $ jusqu'à présent, mais a besoin de davantage de temps pour rembourser le montant restant, comme il étudie maintenant à temps plein à l'université.

Les observations sur la peine auront donc lieu le 29 janvier prochain. On ignore si son père sera appelé à la barre des témoins.