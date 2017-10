Allégations de crimes sexuels: près de 250 appels reçus au SPVM

Jusqu'à maintenant, les enquêteurs des Agressions sexuelles ont traité près de 200 appels alors qu'une cinquantaine d'autres seraient en attente.

Certains de ces appels ont débouché sur des plaintes officielles et, par conséquent, sur des enquêtes policières en bonne et due forme. Vendredi dernier, le commandant des Crimes majeurs du SPVM, Vincent Rozon, a déclaré à La Presse qu'une décision pourrait être prise cette semaine dans le but de grossir les effectifs de cette escouade.