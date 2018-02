Fillette défigurée: le maître du pitbull coupable de négligence criminelle

« Il avait la responsabilité de ses animaux et ne s'en est guère préoccupé. Rien n'a été fait pour sécuriser les lieux. L'accusé est une personne qui se moque éperdument de la loi et de la sécurité d'autrui. L'accusé savait que les chiens étaient dangereux. Il était conscient du danger et n'a rien fait pour l'écarter. Il connaissait la dangerosité de ses chiens de type pitbull », a conclu le juge Pierre Bélisle. Dans le box des accusés, Karim Jean-Gilles n'a pas bronché à l'annonce du verdict.

La Couronne demande une peine de trois ans de pénitencier pour Karim Jean-Gilles compte tenu de l'absence de facteurs atténuants. Or, le juge Bélisle s'attendait à une suggestion de peine « plus sévère » de la poursuite. « Je pensais à plus de trois ans... je vais regarder ça... », a-t-il dit, surpris.

« Monsieur va avoir une peine plus sévère, peut-être même exemplaire. Il n'a rien qui prend sur monsieur. Il reste quoi ? Il reste à l'isoler de la société », avait dit le juge avant la suggestion. Il va rendre sa décision le 23 mars prochain. Le juge n'est pas obligé d'accepter la suggestion de la poursuite. L'accusé a refusé de proposer une peine.

La petite Vanessa a gardé d'importantes séquelles physiques et psychologiques de l'agression. Les crocs du pitbull ont déchiré complètement ses glandes salivaires et son canal auditif. La fillette maintenant âgée de 10 ans doit suivre une thérapie pour réapprendre à sourire, puisque le côté droit de son visage est resté paralysé partiellement.

Selon la procureure de la Couronne Claude Gilbert, Karim Jean-Gilles savait très bien que ses deux chiens étaient agressifs. Ceux-ci terrorisaient d'ailleurs le quartier depuis des mois. Néanmoins, Karim Jean-Gilles les a laissés en « liberté totale » pendant des mois et n'a absolument rien fait pour les contrôler, a plaidé mardi Me Gilbert.

La mère de Vanessa, Magdalena Biron était au parc Marquise de Brossard avec ses deux fillettes de 5 et 7 ans, le 20 septembre 2015, pour profiter du beau temps. À leur arrivée, la septuagénaire Hyacinth Parker, la mère de l'accusé, était au parc avec les deux chiens de son fils. Les chiens n'avaient ni laisse, ni collier, ni muselière et étaient très agressifs. Soudainement, le pitbull Ashes a foncé vers Vanessa.

Hyacinth Parker a tenté de protéger la fillette en la cachant sous sa robe, mais le pitbull a mordu le visage de Vanessa, puis l'a traînée sur plusieurs mètres. Dans une tentative désespérée de libérer sa fille de l'emprise du chien, Magdalena Biron lui a bondi dessus. « J'ai senti ses dents sur ma tête », a témoigné la mère au procès. Pendant ce temps, le second chien - qui n'est pas un pitbull - tournait autour d'eux en grognant.

« [Vanessa] a tenté de se protéger avec les mains, a expliqué Magdalena Biron. Sa main droite a été fracturée. Le chien a ensuite réussi à la prendre par le cou. [...] Sa main était en sang, il y avait des trous... Son cou était ensanglanté, sa mâchoire a été cassée en sept morceaux. »

Une voisine, Line Bonenfant, est arrivée à la rescousse deux minutes plus tard, une pelle dans les mains. À ce moment, Karim Jean-Gilles était déjà sur place en train de se battre avec l'un de ses chiens. « Le chien grognait, il était hors de contrôle, a témoigné Line Bonenfant. Ça lui a pris du temps pour maîtriser le chien. Ç'a été une grosse bagarre ! Il était carrément sur le chien. »

Pendant ce temps, elle a ordonné au second chien, un « gros chien assez solide » de s'asseoir. « Je ne les ai jamais entendus donner une commande verbale à l'un de ses chiens », déplore-t-elle.

Plus tard en soirée, Karim Jean-Gilles, qui habite à seulement 50 mètres du parc avec sa mère, a refusé de sortir de chez lui. Il a finalement ouvert la porte quand les policiers ont utilisé un bélier pour forcer le passage. Il a été arrêté pour entrave et non-respect d'engagement. Les deux chiens étaient incontrôlables à l'intérieur. L'un deux a même foncé sur un policier. « J'ai vraiment eu peur. J'ai dû l'asperger 2-3 secondes en plein visage [de gaz poivre]. J'avais la main sur mon arme », a raconté le policier Jean-Marcel Gaudreau pendant le procès.

Karim Jean-Gilles, qui se présentait seul, n'a pas présenté de défense pendant le procès de deux jours cette semaine au palais de justice de Longueuil. Même dans sa plaidoirie d'environ huit minutes, il n'a pas offert de véritable explication sur le comportement de ses chiens. Il n'a jamais abordé directement l'évènement du 20 septembre ou parlé de la victime.

En mai dernier, Karim Jean-Gilles a écopé d'une peine de 28 mois de détention pour avoir frappé l'huissier venu lui remettre chez lui sa citation à comparaître dans le présent procès. Sa mère, Hyacinth Parker, a plaidé coupable en novembre dernier à une accusation de négligence criminelle causant des blessures et a été condamnée à trois ans de probation. Les deux chiens de Karim Jean-Gilles ont été euthanasiés dans les jours qui ont suivi le drame.

Les observations sur la peine ont commencé en fin de matinée.