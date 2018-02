Fillette défigurée par un pitbull: son père critique la mairesse Plante

«Elle l'a annulé sans y avoir réfléchi plus que ça. C'est un règlement qui avait été bien réfléchi et qui était là pour des raisons évidentes, il y a eu des morts, avec des pitbulls. On n'aurait pas dû annuler le règlement aussi vite, mais attendre au provincial ce qui se prépare», a déclaré Bernard Biron, en mêlée de presse. Le règlement instauré par l'administration Coderre interdisait notamment l'acquisition de pitbull à Montréal.

Le père de Vanessa Biron s'est adressé aux médias ce midi au palais de justice de Longueuil à la fin du procès de l'ex-agent immobilier Karim Jean-Gilles, accusé de négligence criminelle causant des blessures à l'endroit de la petite Vanessa, le 20 septembre 2015. «On voit qu'il ne se soucie pas vraiment des autres. On peut le qualifier de sociopathe», a-t-il affirmé, à propos de l'accusé.

Les deux journées du procès du propriétaire du pitbull Ashes, qui a littéralement arraché des morceaux du visage et du cou de Vanessa dans un parc de Brossard, ont été «éprouvantes» pour la famille Biron. «On revit les évènements. C'est éprouvant, mais c'est nécessaire de le faire pour que la justice puisse s'appliquer», a dit Bernard Biron. Sa femme, Magdalena, aussi présente, ne s'est pas adressée aux médias.

Selon lui, la décision que rendra le juge jeudi dans cette affaire pourrait contribuer à faire «réfléchir des propriétaires de chiens qui ont eu des comportements négligents». «Ça pourrait leur faire comprendre que ce n'est pas juste des tickets au municipal auquel ils peuvent s'exposer, mais qu'ils peuvent être reconnus coupables criminellement», soutient-il.

Aucune défense

Karim Jean-Gilles, qui se représentait seul, n'a présenté aucune défense et n'a contre-interrogé aucun témoin. Cependant, il a pris la parole pendant quelques minutes à la fin du procès dans une plaidoirie parfois incohérente.

«Je n'ai jamais voulu que quoi que ce soit arrive à quiconque. Ce qui est important à savoir, c'est que tout le monde devrait respecter l'espace privé des autres. En respectant leur espace, pour se faire respecter dans l'espace, c'est un chemin à deux sens», a-t-il plaidé.

En faisant référence à «l'événement», l'accusé a plaidé qu'il était possible que la «situation» puisse avoir été «provoquée». «Si c'était totalement accidentel, je ne sais pas. Je n'ai pas vu la situation. Je remettrais ça en question», a-t-il dit au juge. La preuve a démontré que l'accusé n'était pas présent au moment précis de l'attaque du pitbull. Toutefois, il était sur place à peine deux minutes plus tard.

Pour la procureure de la Couronne Claudie Gilbert, la situation est claire: les chiens de Karim Jean-Gilles n'avaient ni muselière ni laisse ce jour-là au parc, tout comme dans les derniers mois. «On ne pose pas la question s'il a pris des mesures raisonnables, il n'en a pris aucune!», a lancé Me Gilbert. Ainsi, le voisinage l'avait informé à plusieurs reprises que ses chiens circulaient dans la rue sans surveillance à toute heure du jour.

«Les chiens pouvaient sortir au gré de leur volonté du terrain [de M. Jean-Gilles], ce qui s'était passé dans les jours précédents. M. Jean-Gilles connaissait le potentiel d'agressivité des chiens, il avait été avisé. [...] Il avait été sensibilisé par les policiers. Il savait que des accusations avaient été portées [au niveau municipal]. Il était au courant de la réglementation», a soulevé la procureure.

Rappelons que Magdalena Biron se trouvait au parc Marquise de Brossard avec ses deux fillettes de 5 et 7 ans, le 20 septembre 2015. À leur arrivée, la septuagénaire Hyacinth Parker était au parc avec les deux chiens de son fils. Ils n'avaient ni laisse, ni collier, ni muselière. Les chiens étaient agressifs. Le pitbull Ashes a mordu le visage de Vanessa et l'a traîné sur plusieurs mètres.

La petite Vanessa, maintenant âgée de 10 ans, a gardé d'importantes séquelles, physiques comme psychologiques, de l'agression d'une rare violence. Les crocs du pitbull ont déchiré complètement ses glandes salivaires et son canal auditif. La fillette doit maintenant suivre une thérapie pour réapprendre à sourire, puisque le côté droit de son visage est resté paralysé partiellement.

«Vanessa va bien, elle est à l'école aujourd'hui», a dit son père ce midi.