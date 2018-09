Importante saisie de crack dans l'ouest de Montréal

Les 23 et 29 août derniers, les enquêteurs de la section Crime de violence (CDV) de la Division ouest du SPVM ont effectué huit perquisitions et mis la main sur 350 grammes de crack pouvant servir à la fabrication de 3500 roches évaluées à 70 000$, plus de 20 000$ en argent canadien et trois armes à feu.

Ils ont arrêté cinq individus : Blake Dean Barnard, 24 ans, Troy Drummond, 28 ans, Patrick Harris, 35 ans, Akeste Marcus Jean, 25 ans, et Joshua Longmore Edwards, 26 ans. Ils ont été accusés de possession d'armes et de possession de stupéfiants dans un but de trafic, à la fin du mois d'août, au Palais de justice de Montréal.

Selon nos informations, les suspects feraient partie d'un gang impliqué dans un conflit avec une autre clique de l'ouest de l'île de Montréal depuis le début de l'été. Des épisodes de coups de feu sont survenus dans le cadre de ce conflit.

Durant l'un de ces événements, une jeune femme innocente aurait été atteinte par au moins un projectile. Elle a survécu mais conserverait des séquelles de ses blessures.

