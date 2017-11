Le Hells Angels Marc Bordage arrêté

Le nom de Bordage, membre de la section des Hells Angels de Québec, figurait sur la liste des dix criminels les plus recherchés au Québec.

Comme tous les membres des Hells Angels en cavale depuis SharQc, Bordage, qui était accusé de complot, meurtres et trafic de stupéfiants, avait toutefois bénéficié d'un arrêt des procédures en octobre 2016, dans la foulée de la fin abrupte du premier méga-procès du chapitre de Sherbrooke un an plus tôt.

Toutefois, Bordage faisait toujours l'objet d'un mandat visant à prélever son ADN. Selon nos informations, il devait fournir son ADN dans le cadre des procédures de SharQc mais il ne l'a jamais fait.

C'est vraisemblablement en vertu de ce mandat, qui a visiblement débouché sur l'émission d'un mandat d'arrestation, qu'il a été appréhendé. Selon nos informations, il comparaîtra demain au Palais de justice de Montréal et sera accusé de possession et d'usage de faux. Il ne serait pas surprenant que la Poursuite s'oppose à sa remise en liberté.

«Les policiers n'ont pas fait tout ça seulement pour obtenir son ADN. Ils ont sûrement autre chose derrière la tête», a lancé à La Presse un acteur de la scène judiciaire.

La Sûreté du Québec n'a pas voulu confirmer l'identité de l'homme arrêté ce midi au centre-ville mais des sources affirment qu'il s'agit de Bordage.

On ne sait pas si Bordage est resté au Québec ou a quitté la province, ou a fait la navette entre les deux, durant sa longue cavale.

