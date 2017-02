Trafic de stupéfiants: la police frappe à Granby et Cowansville

Des dizaines de policiers de différents corps de police ont lancé mercredi matin en Montérégie une opération policière qui vise le démantèlement d'une organisation criminelle qui est soupçonnée d'approvisionnement, de distribution et de trafic de différents stupéfiants.

Des agents de l'Escouade régionale mixte, de la Sûreté du Québec et de services municipaux de police participent à cette opération qui est principalement déployée à Granby et à Cowansville. Des perquisitions et des arrestations sont prévues.