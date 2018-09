La circulation perturbée par le marathon

Les grands chantiers de l'échangeur Turcot et du pont Champlain entraîneront, quant à eux, des fermetures majeures dans l'axe de l'autoroute 15, à partir de L'Île-des-Soeurs jusqu'à l'autoroute Décarie.

Des détours balisés seront mis en place sur les autoroutes 13 et 520 pour contourner ces entraves. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports prévoit une importante congestion routière dans l'axe de l'A15 et recommande aux usagers d'éviter complètement le secteur dans la mesure du possible.

Marathon (aujourd'hui et demain)

Aujourd'hui, les fermetures de rues pour la tenue des premières courses dans le cadre du marathon seront limitées entre 11 h 30 et 13 h 15, dans un périmètre limité par le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine, à partir du Quartier des spectacles jusqu'à la rue de la Visitation.

Demain, pour la tenue des courses de 5 et 10 kilomètres, le même secteur sera bouclé dès 7 h 15, en plus d'être étendu vers l'est jusqu'aux environs de la station de métro Papineau. Le secteur du Quartier des spectacles sera fermé à la circulation dès 5 h du matin.

Les entraves à la circulation les plus importantes dans la partie sud du Plateau Mont-Royal seront causées par les fermetures complètes des rues Berri et Saint-Denis entre 7 h 15 et 7 h 45. Ces fermetures empêcheront la circulation est-ouest, de part et d'autre de ces deux artères majeures.

Ainsi entre 7 h 15 et 13 h environ, la rue Sherbrooke sera la seule artère à permettre la circulation entre l'est et l'ouest du Plateau, à partir du boulevard de Maisonneuve jusqu'à l'avenue du Mont-Royal.

Marathon (dimanche)

Au matin du marathon, le boulevard René-Lévesque sera fermé dès 3 h 30 du matin. Le parcours passera d'abord par le Vieux-Montréal et le sud-ouest de Montréal, où les rues seront fermées à compter de 6 h 45, avant de remonter vers le Plateau Mont-Royal jusqu'au boulevard Saint-Joseph et le Jardin botanique, où la circulation sera interrompue vers 7 h 15, avant de revenir à son point de départ.

Tout au long de ce parcours, seulement quelques rues (Saint-Rémi, Atwater, des Seigneurs, Sherbrooke) permettront de traverser d'un côté à l'autre des rues fermées. Il est à noter que la circulation en provenance des ponts Victoria et Jacques-Cartier ne sera pas entravée.

Par contre, le pont Champlain sera fermé à la circulation en direction de Montréal entre 7 h et midi dans la matinée de dimanche.

Les rues entravées sur le parcours du marathon seront rouvertes progressivement à mesure que la course progressera. L'ensemble des rues de la ville devrait être dégagé vers 14 h 30.

Autoroute 15

Sur le réseau routier supérieur, c'est la fermeture complète de l'autoroute 15 Nord, entre le pont Champlain et l'autoroute Décarie, qui causera les plus fortes perturbations sur la circulation au cours du week-end. L'A15 Nord sera fermée à partir de 23 h à la hauteur du boulevard De La Vérendrye jusqu'à l'autoroute Décarie, et à partir de minuit entre la sortie 58 de L'Île-des-Soeurs et l'échangeur de la rue Atwater.

Par ailleurs, l'autoroute 15 Sud sera aussi complètement fermée à la circulation pour tout le week-end dans l'échangeur Turcot, entre l'autoroute Décarie et l'échangeur Atwater, à partir de minuit ce soir, jusqu'à 5 h lundi matin.

Enfin, les automobilistes provenant de l'ouest de l'île de Montréal par l'autoroute 20 Est ne pourront pas prendre la direction du pont Champlain en raison de la fermeture de la bretelle vers l'autoroute 15 Sud, dans l'échangeur Turcot.