Plante demande aux partis de s'engager pour la ligne rose

L'élue a profité de la reprise des travaux au conseil municipal de Montréal pour présenter ses demandes dans le cadre de l'élection provinciale. Sans surprise, sa principale requête touche la mobilité durable, la congestion donnant bien des maux de tête aux Montréalais.

Pour améliorer les déplacements, Valérie Plante demande aux partis de s'engager en faveur de la ligne rose, nouvelle ligne de métro qu'elle souhaite aménager entre Montréal-Nord et Lachine. Elle veut ainsi les voir «finaliser toutes les études d'opportunité et de démarrage du projet et financer sa réalisation».

«Quand on prend la tête de la province du Québec, on doit gouverner pour tout le monde. On devient le premier ministre de tous les Québécois et ça inclut les Montréalais qui ont dit clairement lors de la campagne municipale que la mobilité est une priorité et que la ligne rose fait partie des grands projets qui doivent se réaliser», a déclaré Valérie Plante.

Quant aux réticences publiquement exprimées par le chef de la Coalition Avenir Québec, la mairesse entend «prouver à [François] Legault que c'est une priorité». Elle rappelle que l'objectif de la ligne rose est de désengorger la ligne orange, qui arrive à saturation.

Parmi les autres demandes en transport, la mairesse souhaite revoir la gouvernance du transport en commun dans la région métropolitaine. Elle souhaite un meilleur partage des coûts d'exploitation.

Outre les questions de transport, la mairesse demande aux partis de revoir la fiscalité des villes pour réduire le poids des taxes municipales. Elle s'aligne sur l'Union des municipalités du Québec pour demander le transfert d'un point de TVQ aux municipalités.

Son administration demande aussi aux partis de s'engager en faveur de la revitalisation de l'est de Montréal.