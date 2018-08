Passage piéton: confusion coin Jean-Talon

Un passage piéton de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a été peint, puis effacé, pour être repeint en juin dernier... et finalement recouvert de peinture noire quelques jours plus tard.

Les bandes blanches à l'intersection des rues Alexandra et Jean-Talon Ouest avaient d'abord été effacées en 2017, car le passage piéton n'était pas jugé suffisamment sécuritaire par la Ville de Montréal. « Il était situé à proximité de la sortie du viaduc et n'était pas protégé par une lumière ou un panneau d'arrêt », a expliqué Rachel Vanier, chargée de communications de l'arrondissement. À ce moment, les trottoirs à proximité ont été refaits pour indiquer aux personnes non voyantes qu'il n'y avait pas de traverse piétonne sécurisée à cet endroit, poursuit-elle.

De nouveaux travaux, de planage et de revêtement cette fois, ont été réalisés en juin dernier, rue Jean-Talon, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Marconi.

L'intersection avec la rue Alexandra se situe dans la zone remise en état, et au moment d'effectuer le marquage de la chaussée, le passage piétonnier effacé a été retracé. « La situation a été signalée » et la traverse a été masquée près d'une semaine plus tard, a indiqué Rachel Vanier.

Les bandes blanches ont été recouvertes de noir, mais sont encore visibles sous la peinture.