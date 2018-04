Priorité piétonne pour Sainte-Catherine

La rue Sainte-Catherine passera de deux voies de circulation et deux voies de stationnement à une seule voie, sans stationnement.

Pierre-André Normandin

L'administration Plante a présenté sa proposition pour le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, qui fera une plus grande place aux piétons.

La rue Sainte-Catherine passera de deux voies de circulation et deux voies de stationnement à une seule voie, sans stationnement. Celle-ci sera nettement plus large qu'à la normale, avec ses 6,2 mètres. Elle permettra ainsi aux véhicules de se ranger à droite pour de courtes périodes, pour faire par exemple une livraison, et déposer ou prendre un passager. Les autres véhicules pourront aisément les contourner par la gauche. La vitesse sera limitée à 30 km/h. À noter, il n'y aura pas de piste cyclable : les automobilistes devront partager la voie avec les cyclistes, l'espace étant jugé assez large avec ses 6,2 mètres. Malgré ces changements, on estime que le débit de voitures devrait demeurer le même. Montréal s'attend a ce que le trop-plein de circulation se retrouve sur Sherbrooke.

Agrandir Aperçu de la future place McGill. Photo fournie par la Ville de Montréal

Fini le stationnement sur rue Les deux voies de stationnement en rive de la rue Sainte-Catherine disparaîtront. Montréal calcule que cette première phase fera ainsi disparaître 144 cases. La Ville estime que l'impact de leur disparation sera marginal puisqu'on recense 11 000 places hors rue dans les 24 parcs de stationnement se trouvant dans le secteur. Pour faciliter la vie aux automobilistes, on compte miser sur l'implantation de 139 panneaux de jalonnement dynamique, qui permettent de localiser les stationnements disponibles. Une application mobile permettant de trouver où se garer sera aussi créée. Trottoirs élargis L'espace dégagé en retranchant le stationnement permettra d'élargir considérablement les trottoirs. Ceux-ci seront élargis de 60%. À terme, ils occuperont 70% de l'espace, de façade à façade. Une attention sera portée aux trottoirs, qui seront faits en pavés de béton avec des bordures de granit. Bref, ils viendront s'arrimer avec l'aménagement du Quartier des spectacles. Comme annoncé plus tôt en début de mandat, le projet ne prévoit plus de trottoirs chauffants. Montréal juge essentiel d'élargir les trottoirs, leur largeur actuelle étant nettement insuffsante. On recense 6000 piétons par heure lors des fortes périodes d'achalandage. Pendant les Vendredi noirs, qui marquent le début de la frénésie du magasinage des fêtes, l'achalandage peut monter jusqu'à 8000 piétons à l'heure. 70% de l'achalandage de la rue est piéton.

Agrandir Le futur square Phillips. Photo fournie par la Ville de Montréal