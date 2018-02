Un déneigeur en manque de jugement à Repentigny

Dans la vidéo initialement publiée sur Snapchat, puis sur la page Facebook Spotted Repentigny, on voit les bacs qui valsent, les uns après les autres, dans un quartier résidentiel du secteur Le Gardeur (voir la carte ci-contre). «Hey hop! Une p'tite poubelle! Bing!» L'opérateur de la déneigeuse accompagne son geste irréfléchi de commentaires qui viennent confirmer qu'il ne s'agit pas d'un accident.

«Beding! A'waille esti de cave! Ramasse-la ta poubelle!»

Emmanuel Olivier Guertin habite sur la rue Monique. Comme de nombreux voisins, il a trouvé le contenu de son bac éparpillé dans son stationnement. Il a compris ce qui s'était passé en voyant la vidéo.

«Ça n'a pas de sens, si le conducteur n'aime pas son emploi... il serait temps qu'il passe à autre chose! C'est inacceptable ce genre de comportement», a dénoncé le Repentignois joint par La Presse.

Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi, alors que la Ville de Repentigny procédait à une opération de déneigement qui visait essentiellement à ramasser la gadoue accumulée après le redoux et la pluie verglaçante. Selon un témoin ayant arpenté le secteur, une trentaine de rues ont été virées sens dessus dessous par cet employé d'un sous-traitant pour le déneigement de la Ville de Repentigny.

Sanction immédiate

La Ville de Repentigny a pris connaissance de l'événement mardi matin. La preuve étant incontestable, elle a demandé à son sous-traitant, Excavation Majeau, d'agir sans délai.

«On a réagi très vite. On a demandé que cet employé ne travaille plus sur notre territoire. Ce que le déneigeur a fait sur le champ», a expliqué Marlène Girard, directrice des communications à la Ville de Repentigny.

Cette dernière a tenu à préciser que la Ville fait affaire avec Excavation Majeau depuis 15 ans pour son déneigement, et que «jamais rien de tel ne s'est produit» par le passé. La facture des bacs de récupération qui ont été endommagés et qui devront être remplacés sera absorbée par l'employeur de celui qui en est tenu responsable et non pas par les citoyens ou par la Ville. Il est également bon de rappeler que la Ville demande à ce que les contenants à ordures ou les contenants pour le recyclage soient laissés dans les stationnements et non dans la rue lors de la journée de la collecte.