La STM recevra deux trains Azur gratuitement

Le consortium Bombardier-Alstom livrera deux trains Azur de plus que les 52 prévus à son contrat avec la Société de transport de Montréal (STM). Et le tout, gratuitement. Le transporteur montréalais dit en être arrivé à cette entente pour pénaliser le constructeur pour son retard de plus de deux ans dans la livraison des nouvelles voitures de métro.