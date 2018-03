Martin Prud'homme va s'occuper du SPVM

Un pari important, puisque traditionnellement la Sûreté du Québec et le SPVM ont été en rivalité. La proposition surprise faite ce matin au conseil des ministres par Martin Coiteux a surpris plusieurs personnes autour de la table. Les ministres Pierre Moreau, Pierre Arcand et Jean-Marc Fournier étaient passablement perplexes quant à l'opération envisagée par leur collègue de la Sécurité publique.

Un argument fort: M. Prud'homme était disponible sur le champ, une condition que n'offraient pas d'autres candidats potentiels, a expliqué le ministre Coiteux à ses pairs.

Il est convenu que M. Prud'homme retrouvera sa fonction de directeur général de la SQ après son passage au SPVM, qui se terminera le 31 décembre 2018.

Le directeur général adjoint de la SQ Yves Morency remplacera temporairement M. Prud'homme comme directeur général pendant le séjour de ce dernier au SPVM.

«Tutelle déguisée», selon l'opposition

Aux yeux du député du Parti québécois, Pascal Bérubé, le ministre Coiteux a commis une «erreur» en plaçant le chef de la SQ à la tête du plus important corps policier municipal. Selon lui, Québec aurait plutôt dû choisir un civil.

«On nous promet un ménage, on ne fait que déstabiliser pour un an la direction de la Sûreté du Québec, et Dieu sait qu'on a besoin de stabilité présentement dans le domaine de la police, a résumé M. Bérubé. C'est une tutelle déguisée.»

Le député dit n'avoir aucun reproche à faire à M. Prud'homme, qu'il appuie pleinement comme chef de la SQ. Il craint toutefois que la police provinciale est vue «par beaucoup trop de monde au SPVM comme un corps de police concurrent, voire rival».

- Avec la collaboration de Martin Croteau