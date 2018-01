Les mirages de la «jeune millionnaire» Éliane Gamache Latourelle

Depuis la publication de La jeune millionnaire en 2014, Éliane Gamache Latourelle est une conférencière convoitée. Son histoire, celle d'une pharmacienne devenue millionnaire à 30 ans, a séduit des milliers de personnes. Mais sous les apparences se cachait une femme vivant à crédit et croulant sous les dettes, qui a laissé des associés et des clients déçus et désenchantés par la « fausse représentation » dont ils s'estiment victimes.

« J'écris ce livre pour les jeunes femmes talentueuses qui veulent un modèle de réussite autre que des... hommes d'un certain âge », affirme Éliane Gamache Latourelle dans son livre, un argument de vente qui lui a valu de se retrouver aux micros de Benoit Dutrizac et de Denis Lévesque et qui lui a ouvert la porte du monde lucratif des conférences d'affaires.

Aidée par la plume et les contacts de l'auteur Marc Fisher, elle lançait en grande pompe, ce soir-là, le livre La jeune millionnaire, son histoire, celle d'une pharmacienne, propriétaire de cinq pharmacies, partie avec « moins 20 000 $ » comme elle l'a écrit et répété aux médias, et devenue millionnaire avant ses 30 ans.

C'était à l'automne 2014. La salle de réception du Ritz était bondée de visages connus. Sous les chandeliers, les serveurs chargés de plateaux circulaient parmi les vedettes du showbiz et du monde des affaires ; ici le millionnaire Luc Poirier, là-bas le dragon Serge Beauchemin. Plus loin, Julie du Page, Anne-Marie Losique, Kim Lizotte et Mireille Deyglun souriaient pour les caméras tandis qu'au lutrin sur la petite estrade, l'animatrice Isabelle Maréchal se préparait à présenter l'héroïne du jour : une blonde à peine trentenaire du nom d'Éliane Gamache Latourelle.

La « jeune millionnaire » en a profité pour attirer l'attention d'une clientèle féminine, jeune, inexpérimentée, mais enthousiaste et prête à débourser 5000 $, le prix d'entrée pour un an de coaching à L'Activatrice. Quant à celles qui manquaient de moyens, mais pas d'ambitions, elles pouvaient toujours s'inscrire au programme EDR - Entrez et devenez riche - offert par la femme d'affaires au prix de 150 $ pour la journée.

Ariane Leduc et son conjoint Maxime Lachapelle, deux jeunes entrepreneurs dans la trentaine, ont découvert la pharmacienne à l'émission de Denis Lévesque. Charmés par cette jeune femme pleine d'aplomb, ils l'ont contactée par Facebook et ont payé 350 $ pour la rencontrer pendant une heure. Elle leur a demandé d'ouvrir leurs livres. « On a tout déballé : la valeur de nos REER, nos placements, nos économies. Elle disait que c'était pour faire notre bilan financier, mais on soupçonne que c'était aussi pour voir l'état de nos liquidités », affirme Ariane Leduc.

La première rencontre a été suivie d'une consultation de 500 $ pour trois heures. « Éliane nous a assurés que ce montant serait déduit si on prenait un coaching annuel avec elle. Le coaching coûtait 5000 $. On était flattés qu'elle nous l'offre. On avait une confiance aveugle en elle et on était convaincus qu'elle allait nous aider à faire notre premier million. Les premières rencontres étaient pertinentes, mais plus le temps passait, moins c'était le cas. C'était décevant vu l'argent qu'on avait payé, mais on n'osait pas se plaindre de peur qu'elle ne se fâche », avoue l'entrepreneure.

La clientèle de la jeune millionnaire était constituée, entre autres, de jeunes femmes, en période de transition et souvent vulnérables. Selon sept d'entre elles, la pharmacienne jouait sur leurs faiblesses, leur répétant qu'elles étaient « capables », mais se fâchant si elles ne suivaient pas ses conseils.

Pendant que la pharmacienne conseillait ses jeunes clientes pour les aider à lancer leur entreprise, elle faisait aussi pression sur elles pour qu'elles investissent dans ses projets à elle, soutiennent-elles.

« Éliane parle bien. Elle trouve toujours les bons mots pour te convaincre et comme elle s'adresse à des gens qui veulent vraiment réussir, elle arrive à ses fins surtout quand elle manque de fonds et veut te convaincre d'investir à sa place », dit Amélie Fortin, fille d'un riche propriétaire d'une usine de congélation de bleuets à Chicoutimi.

Sur les conseils de la pharmacienne, Amélie Fortin a déménagé à Montréal et payé 5000 $ pour devenir une Activée. Puis la pharmacienne l'a convaincue d'investir son temps et son argent dans le Shack Santé, un bar à suppléments, ouvert au DIX30 par Joey Scarpellino, l'ex-mari et ex-associé de la pharmacienne.

Mme Fortin y a remplacé, à titre de gérante et d'associée, l'entraîneur Cowan Austrie, chassé de son poste par Éliane Gamache Latourelle, selon un recours déposé au palais de justice de Montréal.

« Stress, pertes financières, chantage émotif, j'étais rendue que ça me stressait rien que de recevoir un texto d'Éliane. Plus le temps passait, plus je me rendais compte de sa mauvaise influence sur moi », affirme Amélie Fortin qui, depuis, est retournée vivre au Saguenay. Elle y a lancé sa marque de produits de beauté à base de fruits tout en demeurant copropriétaire avec Joey Scarpellino du seul Shack Santé existant : celui de Chicoutimi.

« Éliane est une femme très convaincante et très convaincue. Elle donne l'apparence d'être organisée et d'avoir un plan défini. Elle aime se faire passer pour une sauveuse, mais en réalité, elle n'est pas là où elle prétend être. Son grand talent, c'est de repérer des gens qui traversent des périodes difficiles et d'exploiter leur vulnérabilité », affirme une ex-cliente qui tient à rester anonyme en raison d'une entente de confidentialité. Elle se félicite aujourd'hui de ne pas avoir fourni les 20 000 $ que lui demandait la jeune millionnaire pour les investir dans un système de bracelet, inspiré du principe du time-sharing.

Être propriétaire dudit bracelet donnait accès, plusieurs fois par année, à une formule tout inclus dans un complexe hôtelier de luxe en République dominicaine.

SYSTÈME DE BRACELET

La nutritionniste Anne-Josie Roy a investi 13 000 $ dans le bracelet du complexe hôtelier après que la pharmacienne lui a fait miroiter qu'à sa revente, le bracelet vaudrait au bas mot 100 000 $. Lorsque le projet est tombé à l'eau, la nutritionniste n'a réussi à se faire rembourser que la moitié de la somme. « J'ai beaucoup évolué cette année-là », ironise-t-elle.

Marie-Pierre Brien d'Amos a perdu 17 000 $ dans l'aventure du bracelet hôtelier. À l'époque, elle avait 22 ans et rêvait de se lancer dans l'évènementiel.

Elle a suivi les formations d'Éliane Gamache Latourelle pendant un an. « Au début, ça m'a aidée à voir où je voulais m'en aller, mais vers la fin, je sentais énormément de pression de sa part pour que j'investisse dans son système de bracelet que j'ai payé avec ma carte de crédit et que j'ai mis des années à rembourser. »

Entre-temps, la pharmacienne lui a demandé d'organiser l'ouverture du Shack Santé du DIX30 sous prétexte que ça l'aiderait à se faire un nom dans l'organisation d'évènements. La jeune femme était prête à travailler gratuitement. Elle ignorait qu'en plus, elle serait obligée de payer le champagne et le tapis rouge pour la centaine d'invités.

L'auteure et conférencière Marie-Ève Lamontagne n'a subi aucune perte financière, mais admet qu'elle a failli perdre ce qui lui restait d'estime de soi au contact d'Éliane Gamache Latourelle.

En plein questionnement existentiel à la suite d'une dépression, Marie-Ève Lamontagne a offert ses services à la pharmacienne. Elle lui a organisé des dîners-conférences à 150 $ par personne au Ritz, au Toqué ! ou dans des restos du DIX30. « Elle me payait le jour de l'évènement et me donnait 40 % des recettes de la porte, un montant honnête, mais qui ne couvrait pas les 10-20 heures-semaine pendant 8 mois que j'ai mis à appeler tout le monde, à trouver des salles et à faire des réservations jusqu'en Abitibi. »

VIVRE À CRÉDIT

Maude-Andrée D'Amours a eu moins de chance. Au bout de six mois de coaching, elle a été vertement rappelée à l'ordre. « Moi, je ne sers à rien si tu ne changes pas », lui aurait reproché Éliane Gamache Latourelle.

Ébranlée par une critique qui s'ajoutait aux autres servies régulièrement par sa mentore, la mère de deux jeunes enfants a décidé de passer aux actes.

« J'ai vendu ma maison, quitté mon emploi et "loadé" mes cartes de crédit, moi qui avais toujours payé mes cartes de crédit religieusement. C'était ma grande fierté, mais Éliane disait que pour réussir en affaires, il fallait tout payer à crédit. J'ai fait l'erreur de l'écouter », raconte Maude-Andrée D'Amours, qui a utilisé les services de coaching d'Éliane Gamache Latourelle.

À ce chapitre, Éliane Gamache Latourelle pratiquait ce qu'elle prêchait. Selon Ariane Leduc, qui a eu accès à ses livres en rachetant L'Activatrice, la jeune millionnaire ne possédait rien et payait tout à crédit : sa BMW X5 à 1684 $ par mois, son penthouse dans le Vieux-Montréal au loyer locatif mensuel de 7000 $ et ses virées dans les restos chics.

« Éliane nous répétait souvent : arrêtez de vous priver, vivez à crédit, vivez au-dessus de vos moyens, de toute façon, une faillite, c'est rien », soutient Ariane Leduc.

Marie-Ève Lamontagne corrobore. « Combien de fois je l'ai entendue dire : tout chez moi est loué, ma table de cuisine, les meubles du salon. Elle disait : on est au Québec et la faillite, c'est pas un problème. Et on la croyait parce qu'elle a vraiment un don de persuasion. On devenait comme envoûtées par ses mirages. »

MILLIONNAIRE OU PAS ?

Danielle Hébert et Sophie Bonaventure sont deux anciennes associées de la pharmacienne. Geneviève Duperron, elle, a été sa patronne alors qu'Éliane Gamache Latourelle était aux études. Les trois affirment que la seule façon de devenir millionnaire avec une pharmacie, c'est de la vendre des années après l'avoir payée et rentabilisée.

Selon elles, Éliane Gamache Latourelle, qui a été copropriétaire de cinq pharmacies entre 2011 et 2016, n'a pas pu les rentabiliser en si peu temps. Elle a d'ailleurs vendu la dernière en 2016 à perte, selon la nouvelle propriétaire, et en devant 57 000 $ à Familiprix, une dette qu'elle a fini par acquitter après plusieurs mises en demeure.

Aucune des trois pharmaciennes n'a voulu lire le livre de la jeune millionnaire.

« Avec un titre pareil, je me doutais bien que l'histoire n'était pas vraie et qu'Éliane avait édulcoré la réalité des pharmaciens, surtout avec les coupures que nous avons subies », affirme la pharmacienne Geneviève Duperron.

Son amie et ex-associée dans une pharmacie de la rue Monk, Danielle Hébert, renchérit.

« J'aimais beaucoup Éliane, mais j'ai été obligée de me dissocier d'elle, d'abord à cause de l'argent. Elle avait promis d'augmenter son investissement dans notre pharmacie et elle n'a pas tenu promesse. Quant à son livre, à mes yeux c'était de la fausse représentation. Cela prend des années et un travail acharné avant qu'un pharmacien devienne millionnaire. La plupart du temps, on se paie une moitié de salaire et on réinvestit dans la pharmacie. Même encore aujourd'hui, je gagne juste de quoi vivre », affirme Danielle Hébert, ajoutant que le livre d'Éliane a fait plus de mal que de bien à la réputation des pharmaciens.

Dans une vidéo sur YouTube où elle donne une entrevue sur la clé de son succès, Éliane Gamache Latourelle raconte qu'elle avait été prévenue que c'était impossible de vendre 1 million d'exemplaires d'un livre au Québec. Elle ajoute : « Je n'en ai pas encore vendu 1 million mais j'y arrive. » Or, selon l'éditeur Michel Ferron qui a publié ses deux livres, La jeune millionnaire s'est vendu à 13 871 exemplaires, et la suite La jeune millionnaire en affaires à 6093 exemplaires, des chiffres de vente respectables, mais loin du million.

La femme d'affaires Johanne Boivin, chef de marque des sacs Joanel et des sacs de Céline Dion, a signé la préface du premier livre d'Éliane Gamache Latourelle.

« La première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée charmante. Candidement, j'ai voulu l'aider. Je pensais que son livre pourrait être un stimulant pour les femmes mais je l'ai revue une fois après le lancement. J'ai trouvé son propos vide, superficiel et manquant d'authenticité. On ne peut pas vendre du rêve comme elle le fait sans égard pour les gens. J'ai décidé de ne pas poursuivre ma relation avec elle. »

Quant à Caroline Codsi, fondatrice de la Gouvernance au Féminin qui, par amitié pour Marc Fisher, coprésidait le lancement au Ritz, elle garde un souvenir amer de l'aventure.

« J'ai d'abord vu en elle une femme exceptionnelle mais j'ai déchanté quand je l'ai vue monnayer à prix fort ses services. Charger un tarif de 500 $ ou de 5000 $ quand tu n'es pas toi-même un modèle de réussite, ça ne se fait pas. Comment peut-elle aider de jeunes femmes à propulser leurs entreprises quand elle a été incapable de le faire pour elle-même ? », fulmine-t-elle.