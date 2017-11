Giovanni Apollo: un parcours jalonné de mensonges

Giovanni Apollo a bel et bien raconté avoir été formé par Paul Bocuse à de nombreux médias, en plus de s'en être enorgueilli dans son livre de recettes, Apollo, publié en 2007 chez Transcontinental.

En février 2014, M. Apollo a affirmé au magazine Échos vedettes : « Toute ma famille vit encore en Italie, et même si mes frères et mes soeurs ne comprennent pas exactement ce que je fais ici comme travail, ils sont fiers de savoir que je réussis en Amérique. »

« Pendant mes années chez Monsieur Paul, comme l'appellent les gens qui l'aiment et qui l'admirent, j'ai beaucoup appris et j'ai développé un sens de la technique », a-t-il ainsi confié à Atmosphère, le magazine d'Air Transat, au printemps 2010.

Nos recherches montrent pourtant que le cuisinier a bel et bien raconté avoir été formé par Bocuse à de nombreux médias, en plus de s'en être enorgueilli dans son profil LinkedIn et dans son livre de recettes, Apollo, publié en 2007 chez Transcontinental.

Notre enquête montre que depuis son arrivée au Québec, en 1994, le chef hautement médiatisé a menti sur son nom, son âge, son pays d'origine, ses qualifications et même sur les produits prétendument rares et exotiques qu'il vendait dans ses restaurants.

Un autre cuisinier raconte : « Un jour, il me dit : "J'ai trouvé des crabes à carapace molle, c'est mon acheteur d'Afrique qui me les a ramenés." Puis j'apprends que c'était en spécial congelé chez Club Price ! Combien de fois on a vendu du bison d'Amérique alors que c'était du boeuf ? »

VEDETTE DU PETIT ÉCRAN

Jean-Claude Apollo a été propriétaire d'une demi-douzaine de restaurants au Québec. Il s'est fait connaître par ses fréquentes apparitions médiatiques : il a animé Espace découvertes et Apollo dans le frigo à VTele ; tenu des chroniques à l'émission matinale de Paul Arcand, au 98,5 FM ; participé aux émissions de cuisine Pour le plaisir, L'épicerie et Des kiwis et des hommes, à Radio-Canada ; publié quatre livres de recettes. Il a même joué le rôle d'un mafieux italien dans le film Liverpool, de Manon Briand.

En 2011, M. Apollo a publié un « roman en 40 recettes » en collaboration avec l'écrivain Pierre Szalowski. Des mets et des mots (Éditions des Intouchables) raconte l'histoire de Thomas, « affabulateur qui a un don inouï pour la cuisine ».

M. Apollo n'est « pas du tout » l'inspiration du personnage de Thomas, jure M. Szalowski, qui admet cependant avoir déjà vu le chef « enrober les choses ». Dans le roman, lorsqu'on lui demande pourquoi il ment sans cesse, Thomas répond :

« Ce n'est pas du mensonge, c'est de la décoration ! Regarde ce qu'il y a dans ton assiette. Tu vois, tout seul, ça n'aurait été qu'une pauvre bavette. [...] Mais si tu la sales et tu la poivres, puis que tu y ajoutes des girolles, du vin rouge, des coeurs d'artichauts, de l'échalote et du thym, sans oublier le fond de veau, ça devient un mets extraordinaire. Ben, nous les hommes, c'est pareil. Si on n'ajoute pas un peu de crème autour, on n'est rien de plus qu'un vulgaire morceau de viande. »