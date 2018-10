Les résultats en région

LE SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN CHANGE DE GARDE

La Coalition avenir Québec a fait d'importants gains dans le Saguenay - Lac-Saint-Jean en remportant trois des cinq circonscriptions de la région, notamment en gagnant Chicoutimi, château fort péquiste laissé vacant par Stéphane Bédard. La circonscription de Lac-Saint-Jean, détenue par Alexandre Cloutier qui a annoncé son départ de la vie politique, est aussi tombée en mains caquistes. Seul Sylvain Gaudreault du Parti québécois, dans Jonquière, a su résister au raz-de-marée de la CAQ, qui a aussi emporté l'ex-ministre libéral Serge Simard dans Dubuc. Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a conservé Roberval.

SURPRISES DANS L'EST DU QUÉBEC

L'est du Québec a été l'hôte de surprises. Le Parti libéral du Québec y est allé d'un rare gain en remportant de justesse la circonscription de Gaspé, détenue par le Parti québécois. L'inverse s'est produit aux Îles-de-la-Madeleine, le PQ l'emportant par 21 voix contre les libéraux, malgré l'arrêt à deux reprises de Philippe Couillard lors de la campagne. Les péquistes Pascal Bérubé et Harold LeBel ont conservé leur siège dans Matane-Matapédia et Rimouski. Le député libéral et ex-ministre Jean D'Amour a, quant à lui, été emporté par la vague caquiste dans Rivière-du-Loup - Témiscouata.

LA CÔTE-NORD RÉSISTE

La Côte-Nord était en voie de résister à la vague caquiste. Le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet, a été réélu sans difficulté. C'est dans Duplessis, plus à l'est, que la lutte a été la plus chaude alors que la députée péquiste Lorraine Richard a été talonnée tout au long de la soirée par la candidate de la Coalition avenir Québec. Au moment de publier, un problème informatique empêchait la mise à jour des résultats. Duplessis est aux mains du Parti québécois depuis 1976. René-Lévesque appartient aux péquistes depuis 15 ans.

PERCÉE SOLIDAIRE DANS L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Québec solidaire, au terme d'une lutte très serrée, a remporté Rouyn-Noranda - Témiscamingue avec sa candidate Émilise Lessard-Therrien. Abitibi-Ouest, fief du vétéran péquiste François Gendron qui prend sa retraite, est passée à la CAQ, tout comme Abitibi-Est. Surprise dans Ungava alors que la CAQ s'est faufilée à la dernière minute, l'emportant par 45 voix contre le Parti québécois.

L'ESTRIE À LA CAQ, PERCÉE DE QUÉBEC SOLIDAIRE

L'Estrie est une autre région qui a complètement changé de couleur, hier, passant du rouge libéral au bleu pâle caquiste... avec un îlot orange solidaire en plein centre. L'ancienne patineuse olympique Isabelle Charest, qui portait les couleurs de la CAQ, a fait tomber la circonscription de Brome-Missisquoi, qui était détenue depuis trois décennies par le libéral Pierre Paradis. La CAQ a aussi remporté les circonscriptions de Richmond, Orford, Saint-François et Mégantic. Le seul suspense de la soirée s'est déroulé à Sherbrooke, où une lutte à trois a opposé le Parti libéral, Québec solidaire et la CAQ. Christine Labrie, une enseignante de l'Université de Sherbrooke qui portait les couleurs de Québec solidaire, a finalement éjecté l'ancien ministre libéral Luc Fortin, confirmant la percée du parti hors de la ville de Montréal.

LA MAURICIE BALAYÉE PAR LA CAQ

La Mauricie, une région détenue par les libéraux aux dernières élections, a totalement changé de couleur, hier, pour prendre celles de la Coalition avenir Québec (CAQ). Sonia LeBel, ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau et candidate pour la CAQ, a notamment profité de la vague pour déloger facilement le libéral Pierre Michel Auger dans Champlain. La nouvelle circonscription de Laviolette - Saint-Maurice, qui regroupe deux anciennes circonscriptions libérales, est aussi tombée aux mains de la CAQ et a fait élire Marie-Louise Tardif. Le parti de François Legault a également gagné Nicolet-Bécancour et Trois-Rivières avec des marges importantes, complétant le balayage de la région.

LA CAQ PERCE EN OUTAOUAIS

La CAQ a causé la surprise dans l'Outaouais, une région qui semblait pourtant acquise aux libéraux. Déjouant les prévisions, le parti de François Legault a réussi à gagner les circonscriptions de Chapleau et de Papineau. La CAQ a aussi remporté Gatineau, une circonscription qui était détenue par la libérale Stéphanie Vallée, faisant élire un ancien maire de la municipalité de La Pêche, Robert Bussière. Dans Pontiac, le député sortant du Parti libéral et ministre des Transports de Philippe Couillard, André Fortin, a réussi à conserver son siège avec une confortable avance. Le PLQ a aussi conservé la circonscription de Hull au terme d'une lutte serrée avec la CAQ.

CENTRE-DU-QUÉBEC : LA CAQ GAGNE HAUT LA MAIN

Le Centre-du-Québec a confirmé hier son statut de bastion de la CAQ en y conservant toutes ses circonscriptions, et loin devant la compétition. Éric Lefebvre a facilement battu ses adversaires dans Arthabaska, récoltant plus de 60 % des voix. Aucun suspense non plus dans Nicolet-Bécancour, Drummond - Bois-Francs et Johnson, où les députés caquistes ont facilement vaincu leurs adversaires.

