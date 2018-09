Couillard ne s'engage pas à rester député en cas de défaite de son parti

« Je n'ai pas d'autres scénarios qu'une victoire électorale pour mon parti », a-t-il dit vendredi lors d'un point de presse dans le Vieux-Port de Québec.

Ces dernières semaines, ses adversaires ont pris l'engagement de terminer leur mandat de député s'ils sont élus, peu importe le résultat final de l'élection.

Une journée cruciale à Québec

Le chef libéral passera la journée entière à Québec, vendredi, une région dans laquelle les sondages indiquent que la Coalition avenir Québec (CAQ) menace plusieurs circonscriptions libérales.

« Je pense qu'on est très solide à Québec, beaucoup plus solide que ce que les gens disent ou pensent », a défendu M. Couillard.

Le chef libéral a profité de son point de presse pour annoncer qu'il créerait dans un éventuel second mandat un site internet dédié à faire le suivi de la réalisation de ses promesses. Ce site et l'équipe qui le pilote seraient financés par le gouvernement du Québec, et non le Parti libéral.

« Ça sera un site gouvernemental. (...) Sauf erreur, ça existe dans d'autres gouvernements. Ça n'empêchera pas les gens de faire des évaluations [externes de nos promesses] », a dit M. Couillard. L'Université Laval fait d'ailleurs déjà l'exercice.

Couillard attaque le plan économique de la CAQ

Par ailleurs, Philippe Couillard croit que les Québécois doivent s'inquiéter du plan économique de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui ne reçoit toujours aucune corroboration à deux jours du scrutin.

Le chef libéral s'en est pris une fois de plus à la CAQ, qui nie le problème de pénurie de main-d'oeuvre, selon lui, alors qu'il y a 100 000 emplois à combler au Québec.

Toutes les régions cherchent des employés pour occuper des postes dans les services publics et les entreprises.

Au premier trimestre de 2018, le Québec avait 32 500 emplois à plus de 20 $ de l'heure à combler, a-t-il maintenu.

Selon M. Couillard, la CAQ ne reçoit aucune corroboration des leaders économiques, des chefs d'entreprise et des chambres de commerce.

Il y a là quelque chose « d'inquiétant » pour les Québécois, a-t-il martelé.

- Avec La Presse Canadienne