Rosemont: le pari de Vincent Marissal contre Jean-François Lisée

« Moi, les parachutés, ça m'a toujours dérangé. » Samedi après-midi caniculaire une fois de plus sur Montréal. Difficile de croire que septembre est arrivé, si ce n'est que les jours sont comptés avant le 1er octobre. Rue Masson, le petit local électoral de Québec solidaire bourdonne de bénévoles, affairés au téléphone ou rivés devant l'ordinateur.

« Pour moi, ç'a toujours été clair que ce serait dans Rosemont », assure Vincent Marissal, que La Presse a accompagné quelques heures sur le terrain. Il est ici chez lui, dit-il. Et arpentant la bouillonnante artère commerciale, on le sent en terres connues. « Ici, c'est un nouveau commerce », nous indique-t-il. « De ce côté, plus à l'est, c'est beaucoup plus isolé. »

Il y a quelques mois pourtant - et avec un début plutôt laborieux -, le pari de l'ex-analyste politique pouvait sembler audacieux. Vouloir faire son entrée à l'Assemblée nationale en défendant les couleurs de Québec solidaire (QS). Et escompter y arriver en délogeant le chef du Parti québécois (PQ). Bien des candidats vedettes ont tenté des sauts moins périlleux.

« Je n'ai jamais négocié avec Gabriel [Nadeau-Dubois] ou avec Manon [Massé] en leur disant que je prendrais peut-être Mercier [laissée vacante par Amir Khadir]. J'aurais pu au moins essayer d'exiger Hochelaga-Maisonneuve, [que QS] est passé à 1000 voix de gagner la dernière fois. Ce n'était pas ça. »

« Je suis d'ici et c'est ici que je connais les gens. » - Vincent Marissal

Dans la rue, une citoyenne l'arrête. Il faut dire que son visage est familier pour plusieurs. « M. Marissal, vous avez presque mon vote, mais expliquez-moi l'histoire du PLC [Parti libéral du Canada] », lui demande-t-elle. D'un ton convaincu, la voix posée, il lui assure qu'il a fait « le choix » de se lancer avec QS parce que c'est le parti « qui le représente le plus ».

Ce flirt controversé avec le PLC, révélé au lendemain de son arrivée en politique et qu'il a d'abord nié avant de se rétracter, Vincent Marissal soutient qu'il ne « le traîne pas comme un boulet » depuis le début de la campagne. « J'aurais dû être 100 fois plus clair et ç'aurait été réglé », admet-il cependant en entrevue. « Je n'avais rien à me reprocher. »

PAS « UN AFFRONT » AU PQ

Toujours rue Masson, un homme l'aborde. « Je suis un ex-militant péquiste et vous m'avez peut-être converti », exprime-t-il. Dans Rosemont, bastion du PQ depuis 1994 et fief du chef péquiste depuis 2012, Vincent Marissal se sent-il dans l'ombre de Jean-François Lisée ? « Moins que je pensais, confie-t-il. Je m'attendais à rencontrer des gens vraiment fâchés contre moi. »

« Ma candidature n'est pas un affront au PQ », répète-t-il. « Pourquoi on ne donnerait pas aux gens de Rosemont la chance de voter pour Québec solidaire ? », s'interroge M. Marissal, en faisant allusion à l'appel au vote stratégique lancé aux progressistes par M. Lisée lors du débat local, le 11 septembre dernier. « Ce bout-là de l'équation, je ne l'accepte pas. »

Près de la 14e Avenue, le candidat s'arrête et se présente à un groupe d'aînés. « On aime bien Manon Massé », lui lance-t-on. « Tout le monde aime Manon », répond-il, naturellement. Dans son ancienne vie de chroniqueur à La Presse, Vincent Marissal écrivait en 2008 qu'en « politique, quand tout le monde vous aime, c'est que personne ne vous prend vraiment au sérieux ».

Cette chronique portait sur Françoise David. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans, donc ? « Le mouvement a changé. La force politique, notre rapport de force ont changé [...]. On est compétitifs dans une bonne dizaine de comtés. Je ne peux pas faire campagne en disant aux gens de voter pour nous parce qu'on est fins. C'est plus que ça », défend-il.

« JE VAIS ME BATTRE POUR LES ÉCOLES »

L'éducation est au centre de ses engagements. Il dénonce la sévère pénurie d'enseignants et de locaux dans les écoles de la circonscription. « Je vais me battre pour les écoles de Rosemont », martèle le père de famille. « Les gens me voient aller chercher mes enfants à l'école, alors ils savent que je sais de quoi je parle. »

L'idée que Québec solidaire ne prenne peut-être jamais le pouvoir ne l'effraie pas. « La première ambition ne devrait pas être ça [le pouvoir] », explique l'homme de 52 ans. Les nouveaux venus en politique qui « se choisissent déjà une limousine » l'irritent. Il se voit plutôt dans le rôle de ceux qui « brassent la cage » sur les lignes de côté.

Comme l'ont fait avant lui les députés de Québec solidaire, dit-il. À ce sujet, s'il est élu député le 1er octobre, se voit-il comme le prochain Amir Khadir ? « Si je peux devenir un excellent député comme lui et les trois autres, je pourrai déjà dire : mission accomplie. »

LES AUTRES PRINCIPAUX CANDIDATS

Sonya Cormier, CAQ

Sonya Cormier a oeuvré près d'une vingtaine d'années dans le milieu communautaire avant de défendre les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Rosemont. Mère de trois enfants d'âge scolaire, Mme Cormier était jusqu'à tout récemment directrice de projets pour l'organisme « Je compte MTL », qui fait le dénombrement des personnes en situation d'itinérance.

Agata La Rosa, PLQ

Agata La Rosa est née en Italie et est arrivée au Canada avec sa famille en 1982. Mère de deux jeunes enfants, elle est commissaire et membre du bureau de direction de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île depuis 2014. Cette expérience l'a amenée à développer « une expertise toute particulière » dans le domaine de l'éducation, dit-elle.

ROSEMONT EN CHIFFRES

73 420 habitants

Langue maternelle

Français : 72,9 % (78,9 % pour le Québec)

Anglais : 3,4 % (7,6 % pour le Québec)

Autre : 23,8 % (13,5 % pour le Québec)

Ménages à loyer

68,3 % (38,6 % pour le Québec)

Revenu moyen des ménages (en dollars)

63 682 $ (77 306 $ pour le Québec)

Source : DGEQ, d'après les données du recensement 2016 de Statistique Canada

RÉSULTATS ÉLECTORAUX

Député sortant : Jean-François Lisée, PQ (depuis 2012)

2014

PQ : 34,27 % - Majorité : 1598 voix

PLQ : 29,96 %

QS : 18,68 %

CAQ : 14,16 %

2012

PQ : 43,67 % - Majorité : 8944

PLQ : 20,39 %

CAQ : 17,33 %

QS : 14,48 %