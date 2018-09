Expulsions: c'est à Trudeau de répondre aux questions, dit Legault

Ceux qui se demandent ce qui adviendrait d'un immigrant en cas d'échec aux tests de valeurs et de français sous un gouvernement caquiste doivent poser la question au premier ministre canadien Justin Trudeau, soutient François Legault.

Un gouvernement caquiste se contenterait selon lui d' « informer » Ottawa d'un échec, sans recommander que l'immigrant concerné soit expulsé.

Au lendemain de son mea-culpa sur ses erreurs en matière d'immigration, le chef caquiste a tenu vendredi à s' « adresser aux Québécois » dans le cadre d'une mêlée de presse afin de se faire « précis » au sujet de son plan.

Il a fait valoir que « le seul pouvoir du gouvernement du Québec » est d'émettre ou non un certificat de sélection à un immigrant. Avant de le faire, un gouvernement caquiste « va exiger la réussite de deux tests, un test de valeurs et un test de français » dans un délai de trois, avec une possibilité de prolongation d'un an.

En cas d'échec, un gouvernement caquiste ne remettrait pas le certificat. Mais il ne recommanderait pas au fédéral d'expulser l'immigrant. « On va juste les informer » de la situation d'échec, a expliqué M. Legault.

Y aurait-il, oui ou non, expulsion ? « C'est le gouvernement fédéral qui devra décider. Ça ne relève pas du gouvernement du Québec, a-t-il répondu. Donc si les gens ont des questions à poser sur ce que fera le fédéral, bien qu'ils posent des questions à Justin Trudeau. »

Que se passerait-il au Québec avec un immigrant qu'Ottawa refuserait d'expulser ? « Posez la question au gouvernement fédéral », a répondu le chef caquiste. Serait-il opposé à ce qu'Ottawa accorde à un immigrant le statut de résident permanent même si celui-ci n'a pas le certificat de sélection du Québec ? « C'est le gouvernement fédéral qui va décider. » Or il a indiqué plus tard qu'en vertu de l'entente actuelle, un immigrant doit avoir un certificat de sélection pour obtenir sa résidence permanente et, éventuellement, sa citoyenneté.

François Legault refuse d'utiliser le terme expulsion. Il avait déclaré lors du premier débat des chefs qu' « on parle pas d'expulser des citoyens, on parle d'expulser des gens qui ne sont pas encore citoyens » en cas d'échec aux tests.

Le leader caquiste a assoupli depuis sa position en matière d'immigration. Des nouveaux arrivants, comme un père de famille, pourraient rester au Québec malgré un échec aux tests, car « on ne séparera pas des familles », a-t-il déclaré. Il a également signalé que les reprises de tests seraient sans limite.

« Moi, ce que je veux, c'est tout faire pour intégrer les immigrants au Québec, tout faire pour qu'ils connaissent le français, tout faire pour qu'ils trouvent un emploi », a soutenu François Legault.