Legault promet «les plus belles écoles du monde» en investissant moins que le PLQ

(COTEAU-DU-LAC) François Legault promet de doter le Québec des « plus belles écoles du monde » et de construire des classes de maternelle 4 ans partout où c'est nécessaire, mais il s'engage à investir moins d'argent dans les infrastructures que ce qu'a annoncé le gouvernement Couillard.

De passage à Coteau-du-Lac dans Soulanges dimanche, le chef caquiste s'est engagé à « maintenir un niveau d'investissements suffisant pour assurer l'agrandissement, la rénovation ou la construction des écoles ». Il entend « réserver un minimum de 1,2 milliard par année pour chacune des cinq prochaines années » s'il est réélu.

Or, pour l'année en cours, Québec consacre un montant plus élevé, près de 1,6 milliard par année, à cette fin. On parle de 965 millions pour la rénovation d'écoles et de 608 millions pour des agrandissements et des constructions. L'écart entre la promesse caquiste et les investissements actuels atteint environ 400 millions par année.

Plus tôt dans la campagne, le chef libéral Philippe Couillard a promis d'ajouter 400 millions par année à cette enveloppe ; donc près de deux milliards au total. La somme serait garantie année après année, sur un horizon de 10 ans, précisait-il. Sa promesse permettrait de « se débarrasser des écoles vétustes d'ici 2030 », disait-il. L'écart entre les engagements caquiste et libéral passe à environ 800 millions.

Selon les plus récentes données du ministère de l'Éducation, 55 % des écoles primaires et 47 % des écoles secondaires sont vétustes. Le déficit de maintien des actifs dans le réseau scolaire s'élève à 3,3 milliards de dollars.

L'état des écoles est « honteux » et la moitié d'entre elles « tombent en ruine », accuse François Legault. Il « vise à résorber le déficit d'entretien actuel pour toutes les écoles du Québec le plus rapidement possible ».

Il précise que « chaque rénovation majeure, construction nouvelle ou projet d'agrandissement d'école » devrait prévoir l'ajout des classes de maternelle 4 ans nécessaires.

Sous un gouvernement caquiste, chaque nouvelle école ferait l'objet d'un concours d'architecture, car il placerait « la beauté et l'attractivité au coeur de (ses) priorités » en infrastructures scolaires. La mesure se chiffre à 15 millions par année.