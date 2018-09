Soirée «Débat, tonic et politique» de La Presse: une discussion décontractée et ludique

Quelque 300 mordus de politique ont répondu à l'invitation de La Presse en convergeant hier soir vers le Palais des congrès de Montréal pour suivre en direct le grand débat des chefs 2018 dans une ambiance décontractée et non partisane.

Affiche de Marie-Ève Bouchard et Danny Provencher, sacrée affiche la plus humoristique

Des acteurs du monde politique, artistique et des médias s'étaient donné rendez-vous pour jaser politique en ce soir du premier débat officiel des chefs, diffusé sur les ondes de Radio-Canada et sur les plateformes de plusieurs médias québécois, afin de prendre part à la soirée « Débat, tonic et politique » organisée par La Presse.

« Dans la foulée de l'organisation du débat produit par Radio-Canada, auquel les médias avaient été invités à participer, nous nous sommes interrogés à savoir comment nous pourrions, à notre façon, rendre le débat plus ludique, plus "le fun" », a illustré l'éditeur adjoint et vice-président à l'information de La Presse, Éric Trottier.